Η εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι σε φιλανθρωπικό αγώνα πόλο, απασχόλησε ιδιαίτερα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί στο στόμα που έγινε viral, ενώ θεατές παρατήρησαν ότι στον χώρο υπήρχαν και οι κάμερες του Netflix, μιας και ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ, ετοιμάζουν νέο πρότζεκτ για την πλατφόρμα, με θέμα το συγκεκριμένο άθλημα.

Ωστόσο, άλλο είναι το θέμα της… ημέρας, σύμφωνα με το «Page Six». Πιο συγκεκριμένα, η Μέγκαν Μαρκλ βιντεοσκοπήθηκε να αρνείται -φαινομενικά- να αφήσει μια γυναίκα να σταθεί δίπλα στον πρίγκιπα Χάρι για μια φωτογραφία, προκειμένου να γιορτάσει την πρόσφατη νίκη με την ομάδα του στο πόλο.

Σε πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δούκισσα του Σάσεξ, πλησιάζει πιο κοντά στον σύζυγό της, καθώς μια άλλη γυναίκα προσπαθεί να βρεθεί δίπλα στον δούκα. Η δούκισσα ακούστηκε να ρωτάει: «Θέλεις να έρθεις εδώ;».

«Φαίνεται ανασφαλής όσον αφορά στον σύζυγό της. Γι' αυτό συνεχίζει να προσκολλάται πάνω του και όποια γυναίκα στέκεται δίπλα του, την απομακρύνει με ευγενικό τρόπο», αναφέρουν οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πέρυσι, πηγές διέψευσαν ότι η Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι -που παντρεύτηκαν το 2018- αντιμετωπίζουν προβλήματα στον γάμο τους.



Πηγή: skai.gr

