Ο Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling) και η Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) αναζωπύρωσαν τη μάχη του «Barbenheimer» κατά τη διάρκεια του μονολόγου του πρωταγωνιστή της ταινίας «Barbie» στο σόου «Saturday Night Live» με μια επική ερμηνεία του «All Too Well» της Τέιλορ Σουίφτ.

Οι ηθοποιοί που συμπρωταγωνιστούν στην ταινία «Fall Guy» ερμήνευσαν κωμικά την επιτυχία της Σουίφτ ως έναν τρόπο να πειράξουν ο ένας τον άλλον για τον πρόσφατο ανταγωνισμό τους, στις ταινίες «Oppenheimer» και «Barbie» και να τονίσουν τη σημασία του να αφήσουν τους προηγούμενους ρόλους να περάσουν και να προχωρήσουν σε νέους.

Ο Γκόσλινγκ ξεκίνησε τον τρίτο του μονόλογο στο «SNL» είπε ότι δεν επρόκειτο να κάνει κανένα αστείο για τον Κεν επειδή έπρεπε να διακόψουν τη σχέση τους. «Δεν είναι αστείο» είπε ο Γκόσλινγκ. «Ο Κεν κι εγώ, έπρεπε να χωρίσουμε. Προχωρήσαμε πολύ σοβαρά. Και τελείωσε» σημείωσε.

«Είμαι εδώ λόγω της νέας μου ταινίας, "The Fall Guy" με την Έμιλι Μπλαντ» διευκρίνισε ο ηθοποιός.

Ωστόσο, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν έχει ξεπεράσει πλήρως την απώλεια και ότι, «το να αφήνει να περάσει μοιάζει σαν χωρισμός και για να ξεπεραστεί ένας χωρισμός υπάρχει πραγματικά μόνο ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει: η μουσική της σπουδαίας Τέιλορ Σουίφτ».

Ryan Gosling says goodbye to Ken by singing a rendition of “All Too Well” with Emily Blunt.



“If I said I was doing fine, you know I’d be lying. Because I was just Ken and now I’m just Ryan” pic.twitter.com/k2LedVjHlY — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 14, 2024

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ στο παρελθόν ήταν οικοδεσπότης το 2015 και το 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

