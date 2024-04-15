Εκτός από λόγους υγείας, πρωτοκόλλου και προσωπικών προτιμήσεων, υπάρχει και ένας ακόμα παράγοντας που τα μέλη της βασιλικής βρετανικής οικογένειας έχουν «απαγορευμένα» φαγητά.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα διάσημος πρώην βασιλικός σεφ, ανάμεσα στα φαγητά που δεν τρώει ποτέ η Κέιτ Μίντλετον (και όλη η βασιλική οικογένεια) είναι… το τοστ – γενικά σάντουιτς που έχουν τετράγωνο σχήμα – λόγω παλιών προκαταλήψεων!

Σε ντοκιμαντέρ με τίτλο Secrets of the Royal Kitchen, ο Graham Newbould εξήγησε ότι πίσω από αυτή την περίεργη απαγόρευση κρύβεται μία δεισιδαιμονία αιώνων.

Όπως γράφει η Mirror, σύμφωνα με τον πρώην σεφ των Ανακτόρων του Κένσινγκτον και του Μπάκιγχαμ, «τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν τρώνε ποτέ τετράγωνα σάντουιτς γιατί η παράδοση λέει ότι όποιος τους προσφέρει φαγητό με μυτερές άκρες προσπαθεί να ανατρέψει τον θρόνο».

Μάλιστα, όλα τα χρόνια που εργαζόταν στο Παλάτι, δεν παρέδωσε ποτέ ένα φαγητό με γωνίες στην αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ, ωστόσο η ίδια συνόδευε το τσάι της με στρογγυλεμένα σαντουιτσάκια.

Τέλος, η Sun αναφέρει ότι υπήρχε ακόμα ένας άλλος λόγος που ο σύζυγος της βασίλισσας Βικτώριας, πρίγκιπας Αλβέρτος, ήταν ιδιότροπος με το σχήμα του φαγητού του.

«Θεωρείται ότι ο Αλβέρτος ακολούθησε τις ίδιες δεισιδαιμονικές πεποιθήσεις, επειδή πίστευε ότι η κατανάλωση φαγητού σε σχήμα φέρετρου έφερνε ατυχία» γράφει το άρθρο.



