Η Mia Schem, η γαλλοϊσραηλινή που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς μετά την ομηρία της στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, βρέθηκε στο πάρτι του Elton John για τα Όσκαρ στο Λος Άντζελες.

Η 21χρονη Schem, η οποία εξακολουθεί να φοράει νάρθηκα μετά τον πυροβολισμό της στο χέρι από τη Χαμάς, απαθανατίστηκε φορώντας ένα μακρύ λευκό φόρεμα με μια κίτρινη καρφίτσα με στρας, σχεδιασμένη για να ευαισθητοποιήσει τους Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

From Hamas kidnap hell to Oscars glamour: Mia Schem attends Elton John awards party in elegant white gown and still wearing bandages on her arm three months after Israeli hostage was freed from Gaza captivity https://t.co/VhxddVXGFp pic.twitter.com/0KEwzs76lp — Daily Mail Online (@MailOnline) March 11, 2024

H Mia πέρασε 54 ημέρες ως αιχμάλωτη της Χαμάς, αφού πρώτα την είχαν πυροβολήσει στο φεστιβάλ Nova στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, πριν τελικά απελευθερωθεί στο πλαίσιο της εκεχειρίας και της ανταλλαγής στις 30 Νοεμβρίου. Η Schem βρίσκεται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο περιοδείας για να μοιραστεί τις εμπειρίες της από την αιχμαλωσία της Χαμάς και να κάνει εκστρατεία για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων στη Γάζα.

Έφτασε στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα για να παρακολουθήσει την ομιλία του προέδρου Τζο Μπάιντεν, πριν ταξιδέψει στο Λος Άντζελες για να παραστεί στο ετήσιο 32ο πάρτι προβολής των βραβείων Όσκαρ του Ιδρύματος Elton John AIDS.

Πηγή: skai.gr

