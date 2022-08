Πήρε… σύνταξη: Yπεραιωνόβια ηθοποιός αποχωρεί από σαπουνόπερα παίζοντας 70 χρόνια τον ίδιο ρόλο! Φωτό

Υπεραιωνόβια ηθοποιός πήρε… σύνταξη παίζοντας τον ίδιο ρόλο για μια ολόκληρη ζωή. Ο λόγος για την Αγγλίδα ηθοποιό Τζουν Ρόζαλιντ Σπένσερ, γνωστή για το ρόλο της Πέγκυ Γούλεϊ στη ραδιοφωνική σαπουνόπερα του ΒΒC Radio 4 «The Archers», η οποία αποσύρεται μετά από περισσότερα από 70 χρόνια στον συγκεκριμένο ρόλο, σε ηλικία 103 χρόνων.



Ξεκίνησε το 1950 (πιλοτικά) μέχρι το 1954 και από το 1961 έως το 2022. Είναι η δεύτερη μακροβιότερη ηθοποιός σε σαπουνόπερα παγκοσμίως σε οποιοδήποτε μέσο.



Η τελευταία της εμφάνιση έγινε πριν από λίγες ημέρες όταν συζητούσε για μια παραγγελία ενός βιτρό με τα δύο δισέγγονά της.



Σε δήλωσή της, η Σπένσερ δήλωσε ότι ήταν «καιρός» να αποσυρθεί. Φέρεται να ηχογράφησε τα τελευταία νέα επεισόδια από ένα ειδικό στούντιο στο σπίτι της στο Σάρρεϋ.



