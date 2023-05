Olivia Hussey-Leonard Whiting: Απορρίφθηκε η αγωγή τους για τις γυμνές σκηνές στην ταινία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»

Το δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες δήλωσε, την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023, ότι θα απορρίψει την αγωγή που κατέθεσαν οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», του 1968, για τη γυμνή σκηνή της ταινίας, κρίνοντας ότι η απεικόνισή τους δεν μπορεί να θεωρηθεί παιδική πορνογραφία και ότι κατέθεσαν την αγωγή τους πολύ αργά.

Η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Άλισον Μακένζι, αποφάσισε να απορρίψει την αγωγή που κατέθεσαν η Ολίβια Χάσεϊ, η οποία έπαιξε την Ιουλιέτα σε ηλικία 15 ετών και σήμερα είναι 72 ετών, και ο Λέοναρντ Γουάιτινγκ, ο οποίος έπαιξε τον Ρωμαίο.

A judge in California on Thursday dismissed a lawsuit brought by the lead actors in the 1968 film adaptation of “Romeo and Juliet” against Paramount Pictures over a scene in which their characters wake up in bed together nude. https://t.co/H8UTF3APIF