«Σε ευχαριστώ που είσα φίλος»- O Τόνι Κρίστι ηχογράφησε τραγούδι για να τιμήσει τους φροντιστές ασθενών με άνοια

Ο 80χρονος μουσικός ηχογράφησε το τραγούδι για την καμπάνια «Music For Dementia’s Thank You Day», μαζί με τους τραγουδιστές και παραγωγούς Στινγκ, Νάιλ Ρότζερς, Γκρέιαμ Γκούλντμαν.

Νέα εκδοχή του τραγουδιού «Thank You For Being A Friend» ηχογράφησε ο Άγγλος μουσικός και τραγουδιστής, Τόνι Κρίστι για να εκφράσει τις ευχαριστίες του στους φροντιστές ασθενών με άνοια που «δεν μνημονεύονται ποτέ».

Είναι ένα τραγούδι για την ευαισθητοποίηση και επίσης για να ευχαριστήσω τους φροντιστές...που είναι δίπλα στους πάσχοντες από άνοια, διευκρίνισε.

Το «Thank You For Being A Friend» ηχογραφήθηκε με αφορμή την 2η Ιουλίου, Ημέρα Ευχαριστίας που διοργανώνει η οργάνωση Music For Dementia για να τιμήσει τους φροντιστές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

