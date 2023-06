Μέσα στην έπαυλη της Barbie: Οι θαυμαστές μπορούν να μείνουν δωρεάν χάρη στην Airbnb (video και φωτό)

Περιμένουμε τις ημέρες μέχρι που η Margot Robbie και ο Ryan Gosling θα «ζωντανέψουν» ως Barbie και Ken στην πολυαναμενόμενη ταινία της Warner Bros. Ωστόσο, υπάρχει ένα ξεχωριστό δώρο για τους θαυμαστές. Για να γιορτάσει την προβολή της ταινίας στη μεγάλη οθόνη, η Airbnb ανακοίνωσε ότι ένα αληθινό «Barbie-σπίτι» στο Μαλιμπού θα είναι διαθέσιμο για να μείνουν όσοι το επιθυμούν δωρεάν.

Spotted this thing from 10 miles away flying over #Malibu today. Is that a.... real life #Barbie Malibu House?? Seems to be. Pink everything... a water slide... floating "KEN" letters. Publicity stunt? Huge Barbie fans? Filming location #BarbieMovie ? Who knows. @kcalnews pic.twitter.com/6x9gEcFoVf