Και ο Πίνατ στο συνέδριο της ΝΔ και μάλιστα με κάρτα διαπίστευσης - Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Ο Πίνατ στο Συνέδριο της ΝΔ  

Ο Πίνατ στο συνέδριο της ΝΔ

Το δικό του «παρών» στο συνέδριο της ΝΔ έδωσε και το...«κομματόσκυλο» όπως άλλωστε τον έχει αποκαλέσει χαριτολογώντας ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Ο λόγος για τον Πίνατ, ο οποίος όπως δείχνει η φωτογραφία που ανέβασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε και διαπίστευση ώστε να συμμετάσχει στη δεύτερη μέρα του συνεδρίου.

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο πρωθυπουργός φωτογραφίζεται με τον Πίνατ που φοράει κάρτα διαπίστευσης από το γραφείο του πρωθυπουργού, αναφέροντας: «Έτοιμοι για την 2η μέρα του Συνεδρίου!»

Πηγή: skai.gr

