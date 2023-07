Ο Ozzy Osbourne δεν επιστρέφει στις συναυλίες: Το σώμα μου δεν είναι ακόμη έτοιμο

Ο Ozzy Osbourne δεν θα εμφανιστεί τελικά στο φεστιβάλ «Power Trip» στην Καλιφόρνια, λέγοντας ότι «το σώμα μου μου λέει ότι δεν είμαι ακόμα έτοιμος». Ο 74χρονος τραγουδιστής των Black Sabbath επρόκειτο να εμφανιστεί στο φεστιβάλ Power Trip στην Καλιφόρνια τον Οκτώβριο, μαζί με τους Metallica, Guns N' Roses, AC/DC, Tool και Iron Maiden. Ωστόσο, τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023, ο Osbourne με δήλωσή του ανέφερε ότι πήρε την «οδυνηρή» απόφαση να κάνει πίσω.

«Το αρχικό μου σχέδιο ήταν να επιστρέψω στη σκηνή το καλοκαίρι του 2024 και όταν ήρθε η πρόταση να κάνω αυτό το σόου, προχώρησα με αισιοδοξία. Δυστυχώς, το σώμα μου μου λέει ότι δεν είμαι ακόμα έτοιμος και είμαι πολύ περήφανος για να αφήσω την πρώτη συναυλία που κάνω μετά από σχεδόν πέντε χρόνια να είναι μισή», είπε ο ίδιος.

«Πάνω απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω τους θαυμαστές μου, το συγκρότημά μου και την ομάδα μου για την άνευ όρων πίστη και τη συνεχή υποστήριξή τους. Σας αγαπώ όλους και θα σας δω σύντομα. Ο Θεός να σας ευλογεί», πρόσθεσε ο Ozzy Osbourne.

