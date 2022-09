«Γκανιάν»: Όταν ο Ντόναλτ Τραμπ προσπάθησε να πληρώσει δικηγόρο με... άλογο

Ο συγγραφέας δεν δίνει στη δημοσιότητα το όνομα του δικηγόρου και αναφέρει μόνο ότι εργαζόταν σε εξέχουσα δικηγορική εταιρεία, η οποία δούλευε για τον Trump τη δεκαετία του ΄90.

Ένα παράξενο συμβάν περιγράφεται στο βιβλίο του David Enrich των New York Times που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα με τίτλο «Servants of the Damned: Giant Law Firms, Donald Trump and the Corruption of Justice».

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλτ Τραμπ φέρεται να προσπάθησε να πληρώσει δικηγόρο σε είδος και συγκεκριμένα με ένα άλογο!

Σύμφωνα με το βιβλίο ο δικηγόρος είπε στον Donald Trump: «Είμαι απίστευτα απογοητευμένος... Δεν υπάρχει κανένας λόγος που δεν μας έχεις πληρώσει». Στη συνέχεια ο Trump απαντά: «Θα πληρώσω τον λογαριασμό σου. Θα σου δώσω κάτι πολύτιμο». «Έχω έναν επιβήτορα. Αξίζει 5 εκατομμύρια δολάρια», είπε ο Trump ενώ έψαχνε σε μια αρχειοθήκη και στη συνέχεια έβγαλε τους τίτλους ιδιοκτησίας ενός αλόγου και τους έδωσε στον δικηγόρο.

«Ο λογαριασμός ήταν περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια και ο Trump αρνήθηκε να πληρώσει. Έπειτα από λίγο, ο δικηγόρος έχασε την υπομονή του και εμφανίστηκε- απροειδοποίητα- στον Trump Tower. Κάποιος τον έστειλε στο γραφείο του Trump. Αρχικά, ο Trump ήταν ικανοποιημένος που τον είδε, δεν έδειξε ίχνος ντροπής- αλλά ο δικηγόρος ήταν εξοργισμένος».

