Τίμοθι Σαλαμέ: Viral η εμφάνισή του με εξώπλατο στη Βενετία - Δείτε φωτογραφίες

Οι τολμηρές στυλιστικές επιλογές του Τίμοθι Σαλαμε, δεν είναι κάτι άγνωστο στους θαυμαστές του, αφού ο ηθοποιός ξέρει πολύ καλά πώς να κλέβει την παράσταση με τα looks του. Γεγονός που έκανε και στο φεστιβάλ Βενετίας, επιλέγοντας να εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί φορώντας μια εξώπλατη δημιουργία.

Αναλυτικότερα, ο 26χρονος ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας μια κόκκινη ολόσωμη φόρμα, η οποία είχε ανοιχτή όλη την πλάτη.

Η εμφάνιση του ηθοποιού έγινε γρήγορα viral με τους χρήστες του Twitter να κάνουν σχετικές αναρτήσεις - στην πλειοψηφία θετικές.

Curls are popping Mr Timothée Chalamet 🤩 Love the outfit too #film #curlyhair pic.twitter.com/KREfoqvlyb