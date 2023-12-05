Ο Jamie Foxx στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του: Δεν μπορούσα να περπατήσω

Ο Jamie Foxx συγκινήθηκε στην τελετή απονομής των βραβείων Latino & AAPI Achievements, το βράδυ της Δευτέρας, 4 Δεκεμβρίου 2023. Ο 55χρονος ηθοποιός δάκρυσε καθώς παραλάμβανε το βραβείο Vanguard από την παρουσιάστρια και συμπρωταγωνίστρια του στο «The Burial», Jurnee Smollett. Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού μετά τη μυστηριώδη «ιατρική επιπλοκή» που αντιμετώπισε τον περασμένο Απρίλιο.

Αφού έλαβε ένα θερμό χειροκρότημα από το κοινό, ο Jamie Foxx μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του. «Ξέρετε, είναι τρελό, δεν μπορούσα να το κάνω αυτό πριν από έξι μήνες - δεν μπορούσα πραγματικά να περπατήσω», αποκάλυψε ο ίδιος στη 12λεπτη ομιλία του, πριν κάνει μια παύση λόγω της συγκίνησής του. «Δεν είμαι κλώνος. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που έλεγαν ότι είμαι κλώνος εκεί έξω», ανέφερε χαριτολογώντας. «Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Έχω περάσει κάποια πράγματα.

Jamie Foxx fights back tears in first public appearance post-hospitalization: ‘I couldn’t actually walk’ https://t.co/w7q5Yu7507 pic.twitter.com/Rj6cFDKu2G — Page Six (@PageSix) December 5, 2023

Τώρα εκτιμώ κάθε λεπτό - είναι διαφορετικό. Δεν θα ευχόμουν αυτό που πέρασα στον χειρότερο εχθρό μου, γιατί είναι δύσκολο όταν σχεδόν τελειώνει ... όταν βλέπεις το τούνελ. Εγώ είδα το τούνελ - δεν είδα το φως.

Έχω ένα νέο σεβασμό για τη ζωή. Έχω ένα νέο σεβασμό για την τέχνη μου. Είδα τόσες πολλές ταινίες και άκουσα τόσα πολλά τραγούδια, προσπαθώντας να περάσει ο χρόνος», πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει για τα προβλήματα υγείας του τον περασμένο Ιούλιο, λέγοντας μόνο ότι πήγε «στην κόλαση και γύρισε», ενώ επαίνεσε την αδελφή του, Deidra Dixon, και την κόρη του, που του έσωσαν τη ζωή.

«Πέρασα κάτι που πίστευα ότι δεν θα περνούσα ποτέ, μα ποτέ», είπε ο ηθοποιός, ενημερώνοντας τους 16 εκατ. ακολούθους του ότι δεν είναι «τυφλός ή παράλυτος».

«Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι περίμεναν ή ήθελαν να ακούσουν μια ενημέρωση, αλλά για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ήθελα να με δείτε έτσι», παραδέχτηκε με δάκρυα στα μάτια.

Και πρόσθεσε: «Θέλω να με βλέπετε να γελάω, να περνάω καλά, να διασκεδάζω, να λέω αστεία, να κάνω μια ταινία ή μια τηλεοπτική εκπομπή. Δεν ήθελα να με δείτε με σωληνάκια και να προσπαθώ να καταλάβω αν θα τα καταφέρω».

