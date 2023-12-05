Η Τζόι Κινγκ μιλάει για την κριτική του συμπρωταγωνιστή της στο «Kissing Booth», Τζέικομπ Ελόρντι, για την επιτυχία της κινηματογραφικής σειράς rom-com (ρομαντική κωμωδία) του Netflix.
«Νομίζω ότι είναι ατυχές που κάποιος ένιωσε έτσι», δήλωσε η Κινγκ κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας του οίκου Balenciaga στο Λος Άντζελες. «Πέρασα υπέροχα κάνοντας αυτές τις ταινίες ανεξάρτητα από το τι λέει ο καθένας», προσέθεσε.
Joey King Reacts to Jacob Elordi's Kissing Booth Criticisms: 'It's Unfortunate Anyone Would Feel That Way' https://t.co/AhePaf8j5x— People (@people) December 4, 2023
Ο Ελόρντι απογοήτευσε τα καστ των τριών ταινιών «The Kissing Booth» καθώς και τους θαυμαστές τους όταν μίλησε στο GQ λέγοντας: «Δεν ήθελα να κάνω αυτές τις ταινίες. Αυτές οι ταινίες είναι γελοίες».
Αντίστοιχα ο Τέιλορ Ζαχάρ Περέζ, ο οποίος συμμετείχε στις ταινίες δήλωσε τον προηγούμενο μήνα σχολιάζοντας τη δήλωση του Ελόρντι: «Νομίζω ότι είναι κρίμα γιατί από όσο γνωρίζω, όλοι οι άλλοι είχαν μια υπέροχη εμπειρία».
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνέχισης του franchise, η Κινγκ είπε: «Αν ήταν να υπάρξει μια τέταρτη ταινία, θα ήθελα να συνεχιστεί με την παρέα κάπου στα πενήντα τους, για να δούμε πού βρίσκονται».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.