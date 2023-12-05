Η Τζόι Κινγκ μιλάει για την κριτική του συμπρωταγωνιστή της στο «Kissing Booth», Τζέικομπ Ελόρντι, για την επιτυχία της κινηματογραφικής σειράς rom-com (ρομαντική κωμωδία) του Netflix.

«Νομίζω ότι είναι ατυχές που κάποιος ένιωσε έτσι», δήλωσε η Κινγκ κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας του οίκου Balenciaga στο Λος Άντζελες. «Πέρασα υπέροχα κάνοντας αυτές τις ταινίες ανεξάρτητα από το τι λέει ο καθένας», προσέθεσε.

Joey King Reacts to Jacob Elordi's Kissing Booth Criticisms: 'It's Unfortunate Anyone Would Feel That Way' https://t.co/AhePaf8j5x — People (@people) December 4, 2023

Ο Ελόρντι απογοήτευσε τα καστ των τριών ταινιών «The Kissing Booth» καθώς και τους θαυμαστές τους όταν μίλησε στο GQ λέγοντας: «Δεν ήθελα να κάνω αυτές τις ταινίες. Αυτές οι ταινίες είναι γελοίες».

Αντίστοιχα ο Τέιλορ Ζαχάρ Περέζ, ο οποίος συμμετείχε στις ταινίες δήλωσε τον προηγούμενο μήνα σχολιάζοντας τη δήλωση του Ελόρντι: «Νομίζω ότι είναι κρίμα γιατί από όσο γνωρίζω, όλοι οι άλλοι είχαν μια υπέροχη εμπειρία».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνέχισης του franchise, η Κινγκ είπε: «Αν ήταν να υπάρξει μια τέταρτη ταινία, θα ήθελα να συνεχιστεί με την παρέα κάπου στα πενήντα τους, για να δούμε πού βρίσκονται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

