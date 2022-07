Ο Ίλον Μασκ έχει πάντα χρόνο για αστεία, γράφει το «People». Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου απόλαυσε ένα ταξίδι με φίλους του στη Μύκονο.

Κατά τη διάρκεια της απόδρασης, ο 51χρονος διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX φωτογραφήθηκε χωρίς μπλούζα, ενώ περνούσε χρόνο σε ένα πολυτελές γιοτ. Εικόνες που ενέπνευσαν, όπως φαίνεται, τους ακολούθους του.

«Ίσως θα έπρεπε να βγάζω πιο συχνά την μπλούζα μου... Απελευθερώστε τη θηλή!!!», απάντησε ο Μασκ, ενημερώνοντας ότι έχει ήδη επιστρέψει στη δουλειά του.

Haha damn, maybe I should take off my shirt more often … free the nip!!

(already back in the factory btw)