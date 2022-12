Ο εύθραυστος Ozzy Osbourne – Πηγαίνει για ψώνια με μπαστούνι – Δεν μπορεί να περπατήσει καλά

Ο Όζι Όσμπορν φαινόταν αδύναμος καθώς φωτογραφήθηκε να κάνει τα ψώνια του στο Λος Άντζελες. Ο 74χρονος τραγουδιστής δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς μπαστούνι, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.

Ο Όζι βρέθηκε στο συγκεκριμένο κατάστημα, προκειμένου να κάνει τα απαραίτητα ψώνια μετά την έξοδο της συζύγου του Sharon από το νοσοκομείο.

Ozzy Osbourne looks frail as he was pictured buying grocerie https://t.co/oHrbSoz2cQ