Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ απολαμβάνουν τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία, λίγες εβδομάδες μετά τον πολυτελή γάμο τους στη Σικελία, ο οποίος φέρεται να κόστισε 1,5 εκατ. λίρες. Η 30χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από το ρομαντικό ταξίδι τους, δίνοντας στους followers της μια γεύση από τις διακοπές της με τον σύζυγό της.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Ντούα Λίπα ποζάρει με ένα μικροσκοπικό χρυσό μπικίνι, μαύρη μπαντάνα και χαλαρή διάθεση, δείχνοντας να απολαμβάνει στο έπακρο τις πρώτες ημέρες του έγγαμου βίου της. Σε άλλο στιγμιότυπο ποζάρει μαζί με τον Κάλουμ Τέρνερ, ενώ το ζευγάρι φαίνεται να έχει μείνει σε εντυπωσιακά καταλύματα κατά τη διάρκεια του road trip του στην Ιταλία.

Ανάμεσα στις πιο ιδιαίτερες φωτογραφίες που δημοσίευσε, ξεχωρίζει εκείνη όπου η τραγουδίστρια χαλαρώνει μέσα σε μια μεγάλη μαρμάρινη μπανιέρα, αλλά και ένα πιο παιχνιδιάρικο καρέ, στο οποίο φαίνεται να πηδά στον αέρα πάνω στο κρεβάτι.

Το ζευγάρι πέρασε πρώτα χρόνο στην ακτή Αμάλφι, όπου απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν χαλαροί και ιδιαίτερα τρυφεροί, με τον Κάλουμ Τέρνερ να ταΐζει την Ντούα Λίπα κεράσια, ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία πάνω σε ένα μεγάλο ροζ και λευκό φουσκωτό.

Στη συνέχεια, οι νεόνυμφοι ταξίδεψαν στη Ρώμη, όπου εθεάθησαν ανάμεσα στους τουρίστες στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Αργότερα, απόλαυσαν ένα χαλαρό δείπνο στην Trattoria da Danilo, με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να δημοσιεύει φωτογραφία μαζί τους και να γράφει στο Instagram: «Κάτι απρόσμενα μαγικό απόψε... Η Ντούα Λίπα δείπνησε μαζί μας με τον σύζυγό της, Τέρνερ».

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ γνωρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2024 σε πάρτι στο Λος Άντζελες, όπου ήρθαν κοντά όταν ανακάλυψαν ότι διάβαζαν το ίδιο βιβλίο, το «Trust» του Hernan Diaz.

Πηγή: skai.gr

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