Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Το παθιασμένο φιλί τους σε υπαίθριο ντους στην Ιταλία

Τον έρωτά τους κάτω από τον ιταλικό ήλιο συνεχίζουν να απολαμβάνουν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ, οι οποίοι περνούν τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία και δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Το ζευγάρι, που το τελευταίο διάστημα έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα με τις ρομαντικές του εμφανίσεις, εθεάθη αυτή τη φορά στο Πόρτο Έρκολε της Τοσκάνης, σε μια παραλία που μοιάζει ιδανικό σκηνικό για καλοκαιρινό love story.

Bikini-clad Dua Lipa and shirtless Callum Turner send temperatures soaring as they share a passionate smooch in an outdoor shower on endless Italian honeymoon https://t.co/aKSQVCKT4H June 25, 2026

Η 30χρονη σταρ και ο 36χρονος Βρετανός ηθοποιός απόλαυσαν χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, έκαναν βουτιές στα καταγάλανα νερά και δεν έκρυψαν ούτε στιγμή τον έρωτά τους. Μετά το μπάνιο τους, οι δυο τους κατευθύνθηκαν σε υπαίθριο ντους για να ξεπλυθούν, όμως η στιγμή γρήγορα μετατράπηκε σε ένα τρυφερό τετ α τετ, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει παθιασμένα φιλιά αδιαφορώντας για τα βλέμματα γύρω του.

Η Ντούα Λίπα εντυπωσίασε με ένα μικροσκοπικό μπικίνι σε μοβ αποχρώσεις και έντονο print, το οποίο αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα και τους γυμνασμένους κοιλιακούς της. Ο Κάλουμ Τέρνερ, από την άλλη, εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα, φορώντας ένα σκούρο μαγιό, ενώ το βλέμμα τράβηξε και το τατουάζ στο στήθος του.

Dua Lipa and husband Callum Turner honeymooning in Italy! She looks so good🥹 pic.twitter.com/7UzBdxFlQ0 — Lihle (@Cebe_Lihle23) June 24, 2026

Οι νεόνυμφοι είχαν προηγουμένως περάσει από τη Ρώμη, προτού συνεχίσουν το ταξίδι τους στην ακτή της Τοσκάνης. Το Πόρτο Έρκολε, στη νότια πλευρά του Μόντε Αρτζεντάριο, είναι γνωστό για την άγρια φυσική ομορφιά του και τα καθαρά νερά του. Μετά τις βουτιές και τα φιλιά στη θάλασσα, η Ντούα και ο Κάλουμ επέστρεψαν στις ξαπλώστρες τους, όπου συνέχισαν να χαλαρώνουν αγκαλιασμένοι.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πρώτα σε μια λιτή πολιτική τελετή στο Λονδίνο, στα τέλη Μαΐου, και στη συνέχεια γιόρτασε τον γάμο του με ένα λαμπερό τριήμερο στη Σικελία, στο ιστορικό Villa Valguarnera, κοντά στο Παλέρμο.

dua lipa and callum turner enjoying their honeymoon in Italy !! Just look at those abs ...fitness at peak pic.twitter.com/eN1aZca0v1 — movies and Divas 🎥 (@karthiGROW) June 25, 2026

Πηγή: skai.gr

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