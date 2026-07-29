Το βράδυ της Τετάρτης (29/07) η Εθνική ομάδα εφήβων πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στο «Marchetti Sports Hall» της Ιταλίας καθώς λύγισαν τη Σερβία με σκορ 78-77 στα νοκ άουτ της διοργάνωσης και πανηγύρισαν μια σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού!

Παρά το γεγονός πως το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, εντούτοις, οι παίκτες του Γιώργου Σκροπολίθα με ψυχή και αυταπάρνηση, γύρισαν την κατάσταση και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Ευρωμπάσκετ U18!

Κορυφαίος όλων με τρομερή συνεισφορά στο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ. Πολύτιμες λύσεις προσέφεραν ακόμη οι Δημήτρης Πούλος (16π., 4ρ.), Βασίλης Χαρτώνας (11π., 5ρ.) και Αλέξανδρος Θωμάκος (11π., 8ρ.), σε μια αναμέτρηση όπου δεν υστέρησε κανείς!

Πλέον, η Εθνική Εφήβων θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στην οκτάδα, ο οποίος και θα προκύψει από την αναμέτρηση Ισπανία -Βουλγαρία.



Το ματς:

Με «σύμμαχο» την εξαιρετική της άμυνα, η Εθνική μας ομάδα μπήκε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 5-2 στο πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Ωστόσο, ένα επιθετικό «μπλαουκ άουτ» των διεθνών μας, επέτρεψε στη Σερβία να πάρει τον έλεγχο του ρυθμού και με διαδοχικά καλάθια να προηγηθεί με 11-7 λίγο αργότερα. Με τους Μπαζούλα, Χαρτώνα και Χαϊδεμένο να δίνουν επιθετική «πνοή» στην ομάδα μας, η Ελλάδα μείωσε στο καλάθι (15-13) στο 8ο λεπτό, προτού οι Σέρβοι με ένα αναπάντητο σερί επτά πόντων, κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο με το υπέρ τους 22-13.

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, χάρη στις όμορφες ενέργειες των Μπιλιώνη και Πούλου, η ομάδα του Γιώργου Σκροπολίθα μείωσε τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή (24-23) στο 14ο λεπτό. Και πάλι όμως οι τυπικά γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο να διατηρήσουν το πάνω χέρι στο σκορ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 38-30.

Η ολιγόλεπτη διακοπή φάνηκε πως λειτούργησε ευεργετικά για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας, το οποίο βγήκε στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο με... άγριες διαθέσεις! Με πολυφωνία στην επίθεση και με πέντε σερί τρίποντα από τους Χατζηλάμπρου (2), Χαρτώνα και Πούλο (2), η Ελλάδα πέρασε μπροστά με σκορ 58-52 στο 28ο λεπτό! Ωστόσο, ένα «νεκρό διάστημα» στο τελευταίο διάστημα του τρίτου δεκαλέπτου, έδωσε τη δυνατότητα στη Σερβία να κλείσει την περίοδο με το υπέρ της 60-58.

Η διαφορά έφτασε στο +5 στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου (64-59), με την Εθνική Εφήβων να μην λυγίζει, αλλά να αντιδρά με πάθος και ψυχή! Και αυτό διότι, σε εκείνο το χρονικό σημείο, ο Χατζηλάμπρου βγήκε μπροστά και με επτά προσωπικούς πόντους, έδωσε το «γαλανόλευκο» προβάδισμα για το 64-68 στο 34ο λεπτό, με τον Χαρτώνα να τον «μιμείται» και να γράφει το +7 για το 73-67, τρία λεπτά αργότερα! Μπαίνοντας σιγά-σιγά στο φινάλε του ματς, η Ελλάδα μπήκε στο τελευταίο λεπτό με το υπέρ της 77-71, αντέχοντας στην αντεπίθεση των Σέρβων και πανηγυρίζοντας μια τεράστια νίκη με το τελικό 78-77!

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 38-30, 60-58, 77-78.

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