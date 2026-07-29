Κορωπί: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κρωπίας, Δημήτρη Κιούση, το εργοστάσιο το οποίο αποτελεί μονάδα ανακύκλωσης οχημάτων, βρίσκεται στα όρια με το Μαρκόπουλο.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 65 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό και την αποτροπή επέκτασής της.

Πηγή: skai.gr

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