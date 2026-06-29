Νικόλ Κίντμαν-Κιθ Έρμπαν: Η μυστική συνάντηση στο Παρίσι μετά το διαζύγιο

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν φέρεται να κάνουν αθόρυβα βήματα επαναπροσέγγισης, μήνες μετά τον χωρισμό τους, με βασικό στόχο να διατηρήσουν μια καλή σχέση για χάρη των δύο παιδιών τους.

Η 59χρονη ηθοποιός και ο 58χρονος τραγουδιστής της κάντρι έχουν αρχίσει να επικοινωνούν πιο συχνά, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο και έντονη φημολογία γύρω από τον γάμο τους.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, οι δύο πρώην σύντροφοι φέρεται να σχεδίασαν μια ιδιωτική συνάντηση στο Παρίσι, όπου η Νικόλ Κίντμαν βρισκόταν για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Το ραντεβού δεν είχε ρομαντικό χαρακτήρα, αλλά στόχο να τεθούν οι βάσεις για μια πιο υποστηρικτική σχέση μεταξύ τους, κυρίως σε ό,τι αφορά την ανατροφή των παιδιών τους.

Η Κίντμαν και ο Έρμπαν έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, τη Sunday Rose, 17 ετών, και τη Faith Margaret, 15 ετών. Οι πρόσφατες δημόσιες κινήσεις στήριξης στα social media φαίνεται πως βοήθησαν να πέσουν οι τόνοι ανάμεσά τους. Ο Κιθ Έρμπαν φέρεται να έκανε μια τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της Νικόλ Κίντμαν, ενώ η ίδια τον τίμησε την Ημέρα του Πατέρα, δημοσιεύοντας φωτογραφία του με τις κόρες τους στο Instagram.

«Βρίσκουν πολύ πιο εύκολο να χτίσουν μια υποστηρικτική φιλία μεταξύ τους», ανέφερε πηγή στο «Woman’s Day», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επικοινωνία τους έχει βελτιωθεί αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια γάμου. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε από δικαστή στο Νάσβιλ του Τενεσί στις 6 Ιανουαρίου.

Την ίδια ώρα, το «Woman’s Day» αναφέρει ότι η Κίντμαν έχει επιστρέψει διακριτικά στα ραντεβού, κρατώντας όμως την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το Deuxmoi, η ηθοποιός φέρεται να έχει έρθει κοντά τους τελευταίους μήνες με έναν «υψηλού προφίλ επιχειρηματία», με τη σχέση τους να εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, δημοσιεύματα ήθελαν τον Πολ Σάλεμ, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της MGM Resorts International, να δείχνει ενδιαφέρον για την ηθοποιό. Ωστόσο, σύμφωνα με το TMZ, οι δυο τους δεν ήταν ζευγάρι εκείνη την περίοδο, ενώ φέρεται να γνωρίζονταν μέσω κοινών φίλων και να είχαν συναντηθεί μόνο σε ομαδικές εξόδους.

Πηγή: skai.gr

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