Η Τζένιφερ Λόπεζ ξέρει καλά πώς να τραβά πάνω της όλα τα βλέμματα — και το απέδειξε για ακόμη μία φορά με την τελευταία της εμφάνιση.

Η 56χρονη σταρ έκανε εμφάνιση-έκπληξη στο πρώτο Obsessed Fest του Prime Video το Σάββατο, ανεβαίνοντας στη σκηνή με ένα ιδιαίτερα τολμηρό κορμάκι και μπότες πάνω από το γόνατο. Η Λόπεζ ερμήνευσε δύο τραγούδια της, πριν παρουσιάσει το καστ του «Off Campus» σε ειδικό πάνελ της διοργάνωσης.

Το look της ήταν από τα πιο εντυπωσιακά της βραδιάς. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα σέξι κορμάκι σε στυλ κορσέ, διακοσμημένο με σχέδια εμπνευσμένα από τατουάζ και γκράφιτι, που έδιναν την εντύπωση πως υπήρχαν λέξεις γραμμένες πάνω στο σώμα της.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με διάφανο μακρυμάνικο top, καλσόν και μπότες Jimmy Choo. Στην αρχή της εμφάνισής της, η J.Lo φορούσε και ένα cropped γούνινο μπουφάν σε έντονο μπλε χρώμα, το οποίο είχε ριγμένο στον έναν ώμο. Λίγο αργότερα, το πέταξε από τη σκηνή ενώ χόρευε, απογειώνοντας την εμφάνισή της.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από το look και βίντεο από την εμφάνισή της στα social media, γράφοντας στη λεζάντα: «It’s a new Jeneration of party people…».

Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγο μετά τις πιο προσωπικές αναρτήσεις της τραγουδίστριας, στις οποίες μοιράστηκε σπάνιες φωτογραφίες από την αποφοίτηση των 18χρονων διδύμων της στο λύκειο. Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει αποκτήσει τα δίδυμα με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Άντονι. Σε πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση, μίλησε ανοιχτά για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της, καθώς τα παιδιά της ετοιμάζονται να φύγουν για το κολέγιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.