Noor Alfallah: Η 29χρονη έγκυος φίλη του Al Pacino του «απαγόρευσε» να βλέπει την πρώην του

Η φίλη του Αλ Πατσίνο, Noor Alfallah, η οποία είναι οκτώ μηνών έγκυος στο μωρό του, δεν είναι σύμφωνη με το να επισκέπτεται ο ηθοποιός την πρώην του, Lucila Sola, ούτε να δέχεται επισκέψεις από αυτήν στο σπίτι. Ο Αλ Πατσίνο αποκάλυψε πρόσφατα ότι έβαλε τη Noor Alfalla να κάνει τεστ DNA για να βεβαιωθεί ότι το μωρό είναι δικό του.

Αφού επιβεβαιώθηκε από το τεστ DNA ότι όντως είναι δικό του το παιδί που κυοφορεί, η ζωή του έχει ανατραπεί. Άνθρωπος κοντά στο ζευγάρι μίλησε στη «Daily Mail» αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τους τελευταίους μήνες, η σχέση της Noor με τον Αλ Πατσίνο έχει γίνει πιο σοβαρή. Η Noor Alfallah προσπαθεί συνεχώς να κρατήσει τη Lucila μακριά του».

Ο Αλ Πατσίνο και η Lucila Sola είναι οι φίλοι εδώ και αρκετό καιρό, ακόμη και μετά το τέλος της σχέσης τους. «Οι εντάσεις μεταξύ της Lucila και της Noor έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, ενώ υπάρχει δυσαρέσκεια και από τις δύο πλευρές. Κάτι έπρεπε να γίνει και τώρα η Lucila μετακόμισε ξαφνικά μακριά από τον πρώην της, κάτι που συμπίπτει με το γεγονός ότι ο Αλ Πατσίνο επρόκειτο να γίνει ξανά πατέρας».

Και πρόσθεσε: «Ήθελε να αποκτήσει ένα μωρό εδώ και χρόνια και ο Al δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένος. Αγαπάει τη Noor και το συναίσθημα είναι αμοιβαίο».

