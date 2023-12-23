«Ρωγμές» παρουσιάζει ο θεσμός της μοναρχίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως λόγω ανεύθυνων συμπεριφορών και «ροζ σκανδάλων». Ωστόσο, σε αντίθεση με την Ελλάδα, η μοναρχία διατηρεί ισχυρές ιστορικές ρίζες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αναδεικνύει τώρα νέα πρόσωπα, που μπορούν να ανανεώσουν τον θεσμό.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η πριγκίπισσα Ελεωνόρα (Λεονόρ) των Αστουριών, μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Φίλιππου ΣΤ' και της βασίλισσας Λετίθια. Υπό το βάρος κατηγοριών για οικονομικά σκάνδαλα και πολυάριθμες εξωσυζυγικές περιπέτειες, ο Χουάν Κάρλος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τον θρόνο για χάρη του γιου του το 2014, αλλά η σκανδαλολογία δεν έχει σιγήσει και ασφαλώς τα πρόσφατα σενάρια για ανάρμοστη σχέση της Λετίθια με τον πρώην γαμπρό της δεν συντελούν σε αυτό.

Σε αυτή τη συγκυρία πληθαίνουν οι δημόσιες εμφανίσεις της Ελεωνόρας, η οποία στα τέλη Οκτωβρίου ενηλικώθηκε και ανέλαβε επισήμως καθήκοντα ως διάδοχος του θρόνου.

Στα «ατού» της περιλαμβάνεται και η τριετής εκπαίδευση στη Στρατιωτική Ακαδημία της Θαραγόθα. Φωτογραφίες της Ελεωνόρας να εξασκείται με μπερέ στον στίβο μάχης ή να σκαρφαλώνει σε τεθωρακισμένα έχουν κατακλύσει τον ισπανικό τύπο. Για «Ελεωνορμανία» κάνουν λόγο οι φίλοι της μοναρχίας στην Ισπανία.

Η πριγκίπισσα Αμαλία της Ολλανδίας

Ο βασιλιάς Γουλιέλμος Αλέξανδρος και η βασίλισσα Μάξιμα επισκέπτονται συχνά την εξοχική τους κατοικία στο Πόρτο Χέλι, ενώ πολλές φορές επεκτείνουν τις περιηγήσεις τους στα ελληνικά νησιά.

Λέγεται ότι το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας είχε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, ώστε η Αμαλία να απολαύσει όσο μπορεί την ανεμελιά της παιδικής ηλικίας και οι διακοπές στην Ελλάδα μάλλον βοήθησαν σε αυτή την κατεύθυνση.

Μετά την ενηλικίωσή της, τον Δεκέμβριο του 2018, η διάδοχος δικαιούται και ένα ποσό 1,6 εκ. ευρώ ετησίως ως …βασιλικό χαρτζιλίκι. Η σχετική ανακοίνωση προκάλεσε αντιδράσεις και η Αμαλία δήλωσε δημοσίως, με επιστολή προς τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε, ότι παραιτείται από τη γενναιόδωρη κρατική χορηγία, τουλάχιστον «μέχρι να τελειώσει τις σπουδές» της.

«Θα μου ήταν δυσάρεστο», γράφει η ίδια, «να την αποδεχθώ, ενόσω δεν μπορώ να προσφέρω ο,τιδήποτε σε αντάλλαγμα και σε μία εποχή που τόσοι πολλοί φοιτητές αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες».

Πρίγκιπας Φρειδερίκος, ο «Κάρολος της Σκανδιναβίας»

Δημοσιεύματα για εξωσυγικές περιπέτειες του διαδόχου επισκιάζουν και τον βασιλικό οίκο της Δανίας, όμως ο πρίγκιπας Φρειδερίκος τα διαψεύδει μετ' επιτάσεως. Καθώς η βασίλισσα Μαργαρίτα Β' χαίρει άκρας υγείας στα 83 της χρόνια (αν και αναγκάζεται πλέον να αποχωριστεί τα αγαπημένα της άφιλτρα ελληνικά τσιγάρα), ο Φρειδερίκος συμπληρώνει αισίως 53 χρόνια ως βασιλεύς εν αναμονή. Δεν αποθαρρύνεται όμως και συνεχίζει τις πολυσχιδείς δραστηριότητές του. Σε αυτές περιλαμβάνεται το δρομικό κίνημα Royal Run, που αριθμεί 90.000 μέλη.

Η 22χρονη Ελισάβετ, διάδοχος του βελγικού θρόνου

Στα δημοφιλή, νέα πρόσωπα της μοναρχίας ανήκει και η Δούκισσα της Βραβάντης Ελισάβετ, διάδοχος του βελγικού θρόνου. Στα 22 της χρόνια έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της στη Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία και σήμερα σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Δηλώνει ότι της αρέσει το σκι, η κωπηλασία, η ιστιοπλοΐα, αλλά και η μαγειρική. Στο Βέλγιο, χώρα με διαδοχικές κοινοβουλευτικές κρίσεις και ισχυρά αυτονομιστικά κινήματα, ο θεσμός της μοναρχίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για τη διατήρηση της πολιτικής και κοινωνικής συνοχής.

