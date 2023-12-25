Η πορεία της αληθινής αγάπης δεν ήταν ποτέ ομαλή. Αλλά για ορισμένες διασημότητες, έχει σταματήσει εντελώς… Δεκάδες αγαπημένα ζευγάρια χώρισαν φέτος, από την Taylor Swift μέχρι την έντονη διαμάχη για την κηδεμονία του Joe Jonas με τη Sophie Turner. Πόνος, αίμα και δάκρυα ή μήπως όχι; Ας δούμε, λοιπόν, ποια είναι αυτά τα ζευγάρια που τράβηξαν χωριστούς δρόμους, σύμφωνα με το «Sky News».

Ιανουάριος

Noel Gallagher-Sara MacDonald

Ο σταρ των Oasis και η σύζυγός του, Σάρα, ανακοίνωσαν ότι παίρνουν διαζύγιο τον Ιανουάριο μετά από 22 χρόνια κοινής ζωής. Το ζευγάρι δήλωσε ότι τα παιδιά τους - ο Donovan, που γεννήθηκε το 2007, και ο Sonny, που γεννήθηκε το 2010 - «παραμένουν η προτεραιότητά τους».

Ο Noel και η Sara γνωρίστηκαν το 2000, ενώ ο κιθαρίστας και τραγουδοποιός ήταν παντρεμένος με τη Meg Matthews, με την οποία χώρισε τον Ιανουάριο του 2001.

Kylie Jenner-Travis Scott

Τον Ιανουάριο, αναφέρθηκε ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει οριστικά μετά από πέντε χρόνια σχέσης. Το ζευγάρι σόκαρε τον κόσμο αποκαλύπτοντας ότι η Jenner είχε γεννήσει τη Stormi, τον Φεβρουάριο του 2018, μετά από μια «μυστική» εγκυμοσύνη.

Ο Scott και η Jenner μοιράζονται επίσης έναν γιο, τον Aire, ο οποίος γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Η 26χρονη τηλεπερσόνα έχει έκτοτε προχωρήσει με τον ηθοποιό Timothee Chalamet.

Μάρτιος

Reese Witherspoon-Jim Toth

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, ατζέντης ταλέντων, δήλωσαν ότι πήραν τον Μάρτιο τη «δύσκολη απόφαση» να χωρίσουν, μόλις δύο ημέρες πριν από τη 12η επέτειο του γάμου τους. «Έχουμε απολαύσει τόσα υπέροχα χρόνια μαζί και προχωράμε μπροστά με βαθιά αγάπη, καλοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό για όλα όσα έχουμε δημιουργήσει μαζί», ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο Instagram.

«Η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας είναι ο γιος μας και ολόκληρη η οικογένειά μας καθώς προχωράμε στο επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μας. Αυτά τα θέματα δεν είναι ποτέ εύκολα και είναι εξαιρετικά προσωπικά».

Η Witherspoon και ο Toth έχουν ένα παιδί μαζί, τον Tennessee James Toth, που γεννήθηκε το 2012. Η Witherspoon έχει, επίσης, δύο παιδιά από τον πρώτο της γάμο με τον ηθοποιό Ryan Phillippe.

Απρίλιος

Taylor Swift-Joe Alwyn

Ο χωρισμός μεταξύ της 34χρονης σούπερ σταρ της ποπ και του επί έξι χρόνια φίλου της, Joe Alwyn, έγινε γνωστός τον Απρίλιο - ενώ ο χωρισμός πιστεύεται ότι έγινε τον Φεβρουάριο. Μια πηγή δήλωσε στο περιοδικό «People» ότι ο Βρετανός ηθοποιός «πάλευε με τη φήμη της Taylor».

Τα τελευταία χρόνια ενέπνευσε αρκετά κομμάτια στα άλμπουμ της Swift και μάλιστα κέρδισε βραβείο Grammy για τη σύνθεση των τραγουδιών του στο άλμπουμ της «Folklore» του 2020.

Μάιος

Kevin Costner-Christine Baumgartner

Ο 6χρονος ηθοποιός του Χόλιγουντ και το μοντέλο και σχεδιάστρια τσαντών, Christine Baumgartner, ανακοίνωσαν τον Μάιο ότι χωρίζουν μετά από, σχεδόν, 19 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο ράντσο του στο Κολοράντο το 2004, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης. Έχουν δύο γιους ηλικίας 14 και 15 ετών και μια κόρη 12 ετών.

Sanna Marin-Markus Raikkonen

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας ανακοίνωσε τον Μάιο στο Instagram ότι η ίδια και ο επί τρία χρόνια σύζυγός της παίρνουν διαζύγιο. Η είδηση ήρθε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την εκλογική ήττα της 37χρονης τον Απρίλιο. Το ζευγάρι ήταν μαζί από την ηλικία των 18 ετών και έχουν μια κόρη πέντε ετών, την Emma Amalia Marin.

«Είμαστε ακόμα οι καλύτεροι φίλοι, κοντά ο ένας στον άλλον και στοργικοί γονείς. Στο μέλλον θα εξακολουθούμε να περνάμε χρόνο μαζί ως οικογένεια», έγραψε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι δυο τους «ενώθηκαν» με τα δεσμά του γάμου σε μια λιτή τελετή τον Αύγουστο του 2020.

Billie Eilish-Jesse Rutherford

Η τραγουδίστρια Billie Eilish και ο μουσικός φίλος της Jesse Rutherford χώρισαν τον Μάιο μετά από οκτώ μήνες σχέσης.

Ένας εκπρόσωπος της Eilish δήλωσε στο Page Six: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Billie και ο Jesse χώρισαν φιλικά και παραμένουν καλοί φίλοι. Όλες οι φήμες περί απιστίας είναι ψευδείς. Και οι δύο είναι προς το παρόν ελεύθεροι».

Ιούνιος

Taylor Swift-Matty Healy

Η Swift χώρισε φέτος και με τον frontman των «The 1975» - και γιο της Denise Welch - Matty Healy τον Ιούνιο, μετά από μήνες εικασιών για τη σχέση τους.

«Περνούσε καλά μαζί του, αλλά ήταν πάντα περιστασιακό», δήλωσε πηγή στο αμερικανικό περιοδικό «People». «Δεν έχουν πλέον ρομαντική σχέση».

Η Swift προχώρησε με τον σταρ του NFL, Travis Kelce, τον Σεπτέμβριο, με τις εμφανίσεις της στα παιχνίδια του με τους Kansas City Chief να ενθουσιάζουν τους οπαδούς.

Ιούλιος

Sofia Vergara-Joe Manganiello

Η ηθοποιός Sofia Vergara και ο πρωταγωνιστής του «True Blood», Joe Manganiello, ανακοίνωσαν τον Ιούλιο ότι παίρνουν διαζύγιο. Δήλωσαν στο «Page Six» ότι ο τερματισμός του επταετούς γάμου τους ήταν μια δύσκολη απόφαση.

«Ως δύο άνθρωποι που αγαπούν και νοιάζονται πολύ ο ένας για τον άλλον, ζητάμε ευγενικά τον σεβασμό της ιδιωτικής μας ζωής αυτή τη στιγμή, καθώς περνάμε σε μια νέα φάση της ζωής μας», ανέφεραν σε δήλωσή τους. Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το 2014 και παντρεύτηκε στη Φλόριντα 18 μήνες αργότερα.

Rosalia-Rauw Alejandro

Η τραγουδίστρια Rosalia και ο Rauw Alejandro δήλωσαν ότι διέκοψαν τον διετή αρραβώνα τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο χωρισμός τους ήρθε μόλις τέσσερις μήνες αφότου το ζευγάρι κυκλοφόρησε ένα EP τριών τραγουδιών με τίτλο RR, με την επιτυχία «Beso».

Bella Hadid-Marc Kalman

Η τριετής σχέση του μοντέλου με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, Marc Kalman, έληξε τον Ιούλιο. Το ζευγάρι είχε προηγουμένως χωρίσει τον Νοέμβριο του 2021 μετά από δύο χρόνια σχέσης. Μια πηγή δήλωσε στο Us Weekly: «Η Bella και ο Marc χώρισαν φιλικά».

Ariana Grande-Dalton Gomez

Τον Ιούλιο αναφέρθηκε ότι η τραγουδίστρια Ariana Grande και ο σύζυγός της, Dalton Gomez, οδεύουν προς διαζύγιο. Το ζευγάρι θεωρήθηκε ότι είχε χωρίσει τον Ιανουάριο. Άρχισαν να βγαίνουν στις αρχές του 2020 και παντρεύτηκαν σε ιδιωτική τελετή στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, τον Μάιο του 2021.

Λίγες μόλις ημέρες μετά τις αναφορές για τον χωρισμό με τον Gomez, αποκαλύφθηκε ότι η Grande βγαίνει με τον παντρεμένο συμπρωταγωνιστή της στο «Wicked», Ethan Slater.

Camila Cabello-Shawn Mendes

Φάνηκε ότι οι τραγουδιστές Camila Cabello και Shawn Mendes επανασυνδέθηκαν όταν φιλήθηκαν στο Coachella τον Απρίλιο, αφού πρώτα χώρισαν τον Νοέμβριο του 2021.

Ωστόσο, μόλις δύο μήνες αργότερα, μια πηγή δήλωσε στο Entertainment Tonight: «Ο Shawn και η Camila χώρισαν και δεν βλέπουν πλέον ο ένας τον άλλον. Έκαναν μια προσπάθεια, αλλά τελικά ο χρόνος δεν είναι σωστός για κανέναν από τους δύο. Και οι δύο παραμένουν απασχολημένοι και κάνουν τα δικά τους πράγματα».

Ricky Martin-Jwan Yosef

Ο Ricky Martin και ο επί έξι χρόνια σύζυγός του ανακοίνωσαν ότι παίρνουν διαζύγιο τον Ιούλιο. Ο τραγουδιστής του «Livin' La Vida Loca» και ο καλλιτέχνης Jwan Yosef δήλωσαν στο περιοδικό People: «Αποφασίσαμε να χωρίσουμε με αγάπη, σεβασμό και αξιοπρέπεια για τα παιδιά μας και τιμώντας όσα ζήσαμε ως ζευγάρι όλα αυτά τα υπέροχα χρόνια». Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2017 και έχει δύο παιδιά.

Αύγουστος

Britney Spears-Sam Asghari

Ο 29χρονος Asghari ανακοίνωσε ότι είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο, επικαλούμενος αγεφύρωτες διαφορές, και ζητούσε οικονομική στήριξη από την 42χρονη ποπ σταρ, αφού ήταν παντρεμένη για μόλις ένα χρόνο.

Έγραψε στο Instagram: «Μετά από έξι χρόνια αγάπης και αφοσίωσης ο ένας στον άλλον, η σύζυγός μου και εγώ αποφασίσαμε να τερματίσουμε το ταξίδι μας μαζί.

Θα κρατήσουμε την αγάπη και τον σεβασμό που έχουμε ο ένας για τον άλλον και της εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Το να ζητάω ιδιωτικότητα φαίνεται γελοίο, οπότε θα ζητήσω απλώς από όλους, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης, να είναι ευγενικοί και προσεκτικοί».

Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του μουσικού βίντεο κλιπ «Slumber Party» το 2016 και αρραβωνιάστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021, καθώς η αμφιλεγόμενη κηδεμονία της φαινόταν να πλησιάζει στο τέλος της. Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια τελετή γεμάτη σταρ στο σπίτι της Αμερικανίδας τραγουδίστριας στο Λος Άντζελες, τον Ιούνιο του 2022.

Justin Trudeau-Sophie Gregoire-Trudeau

Ο Καναδός πρωθυπουργός, 51 ετών, και η σύζυγός του Sophie, 48 ετών, ανακοίνωσαν τον Αύγουστο ότι χωρίζουν μετά από 18 χρόνια γάμου. Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο κ. Τριντό δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από «πολλές ουσιαστικές και δύσκολες συζητήσεις».

Ο πολιτικός και το πρώην μοντέλο και τηλεπαρουσιάστρια παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2005 και έχουν τρία παιδιά: τον Xavier, την Ella-Grace και τον εννιάχρονο Hadrien.

Natalie Portman-Benjamin Millepied

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο Γάλλος χορογράφος χώρισαν λίγο μετά την 11η επέτειο του γάμου τους. Ακολούθησαν φήμες για σχέση μεταξύ του Millepied και της 25χρονης ακτιβίστριας για το κλίμα, Camille Étienne. Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά.

Σεπτέμβριος

Hugh Jackman-Deborra-Lee Furness

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ και η επί 27 χρόνια σύζυγός του ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο. Ο πρωταγωνιστής των «Wolverine» και «Les Miserables» και η Furness δήλωσαν στο «People»: «Είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε σχεδόν τρεις δεκαετίες μαζί ως αντρόγυνο σε έναν υπέροχο, αγαπημένο γάμο».

Ο Jackman και η Furness είχαν γνωριστεί στο πλατό της αυστραλιανής τηλεοπτικής εκπομπής «Correlli», το 1995. Παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 1996 και έχουν μαζί δύο υιοθετημένα παιδιά, τον Όσκαρ και την Έιβα.

Joe Jonas-Sophie Turner

Ο τραγουδιστής κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από την ηθοποιό του «Game Of Thrones» τον Σεπτέμβριο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019, και έχουν δύο παιδιά. Ακολούθησε μια πικρή διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών. Η Turner μήνυσε τον σταρ των Jonas Brothers, απαιτώντας την επιστροφή των παιδιών τους στην Αγγλία και τον κατηγόρησε ότι τα «απήγαγε». Λίγο αργότερα επιτεύχθηκε συμφωνία.

Οκτώβριος

Meryl Streep-Don Gummer

Ο εκπρόσωπος της Στριπ αποκάλυψε στο «Sky News» τον Οκτώβριο ότι η ηθοποιός και ο γλύπτης σύζυγός της, Don Gummer, είχαν χωρίσει εδώ και έξι χρόνια. «Αν και θα νοιάζονται πάντα ο ένας για τον άλλον, έχουν επιλέξει χωριστές ζωές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ηθοποιού.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1978 και έχει τέσσερα παιδιά ηλικίας 32 έως 43 ετών. Η Στριπ και ο σύζυγός της εμφανίστηκαν για τελευταία φορά μαζί στα Όσκαρ του 2018.

Jodie Turner-Smith και Joshua Jackson

Το TMZ ανέφερε τον Οκτώβριο ότι η Turner-Smith είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Joshua Jackson, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2019, αφού εκείνη του είχε κάνει πρόταση γάμου σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα! Έχουν μια κόρη, την Janie, η οποία γεννήθηκε το 2021.

Νοέμβριος

Antoni Porowski-Kevin Harrington

Το ζευγάρι χώρισε τον Νοέμβριο μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης. Ο εκπρόσωπος του Porowski επιβεβαίωσε στο περιοδικό «People» ότι δεν είναι πλέον μαζί. «Μετά από πολλές συζητήσεις και προβληματισμούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού του γάμου, ο Antoni και ο Kevin αποφάσισαν φιλικά να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Και οι δύο παραμένουν επικεντρωμένοι στη δουλειά τους».

Δεκέμβριος

Kendall Jenner-Bad Bunny

Το μοντέλο και τηλεπερσόνα, Kendall Jenner, και ο μουσικός Bad Bunny χώρισαν τον Δεκέμβριο μετά από λιγότερο από ένα χρόνο μαζί. Η Jenner τροφοδότησε τις εικασίες περί χωρισμού τον Νοέμβριο, όταν δημοσίευσε στο Instagram το εξής μήνυμα: «Αυτό που προορίζεται για μένα, απλά θα με βρει…». Πιστεύεται ότι το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει τον Φεβρουάριο.

Cardi B-Offset

Η Cardi B επιβεβαίωσε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι εκείνη και ο ράπερ Offset χώρισαν μετά από έξι χρόνια γάμου. Είπε σε ένα βίντεο στο Instagram: «Είμαι ελεύθερη εδώ και ένα λεπτό. Απλά δεν ξέρω πώς να το πω στον κόσμο». Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά.

David Lynch-Emily Stofle

Η σύζυγος του σκηνοθέτη David Lynch, Emily Stofle, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Δεκέμβριο μετά από 14 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι -που «ενώθηκε» με τα δεσμά του γάμου το 2009- έχει μια κόρη. Η Stofle ήταν η τέταρτη σύζυγος του 77χρονου δημιουργού του «Twin Peaks».

Πηγή: skai.gr

