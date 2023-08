Natalie Portman: Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η ηθοποιός χώρισε με τον σύζυγό της – Δεν «ξεπέρασε» ποτέ την απιστία του

Η Natalie Portman και ο σύζυγός της, Benjamin Millepied, φέρονται να έχουν χωρίσει μετά από φήμες ότι είχε δεσμό. Μια πηγή δήλωσε στο Us Weekly ότι το ζευγάρι, που έχει δύο παιδιά, χώρισε μετά από 11 χρόνια γάμου.

«Αφού βγήκε η είδηση για την παράνομη σχέση του, προσπαθούν να δουλέψουν πάνω στον γάμο τους, αλλά προς το παρόν έχουν χωρίσει», υποστήριξε πηγή κοντά στο ζευγάρι.

Natalie Portman, husband Benjamin Millepied separate, 'on the outs' after his alleged affair: report https://t.co/dKOR0sbgOq via @pagesix



If I knew you were coming, I'd baked you a cake!