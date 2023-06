Natalie Portman: Εμφανίστηκε με τον σύζυγό της να φιλιέται μετά τις φήμες ότι την απάτησε με 25χρονη

Ο δεσμός του συζύγου της, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το γαλλικό πρακτορείο Voici, φέρεται να ήταν με μια 25χρονη γυναίκα

Ο σύζυγος της Natalie Portman, Benjamin Millepied, φέρεται να έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να σώσει το γάμο του, αφού η Natalie Portman φέρεται να έμαθε ότι είχε σχέση με μια νεότερη γυναίκα.

Η 41χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο 45χρονος χορευτής και χορογράφος φωτογραφήθηκαν λίγες ημέρες πριν από την αποκάλυψη της είδησης.

Natalie Portman's husband Benjamin Millipied allegedly had an affair https://t.co/giYZbmbBGf pic.twitter.com/6jV2VHOdkd — Daily Mail US (@DailyMail) June 2, 2023

Το ζευγάρι έδειχνε σαν να μην συμβαίνει τίποτα στη σχέση του, καθώς συνομιλούσε με φίλους και τον σκηνοθέτη της Πόρτμαν για το «May December», Τοντ Χέινς, ενώ βρισκόταν στο Παρίσι στις 29 Μαΐου, μετά την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Καννών.

Natalie Portman and her husband, Benjamin Millepied, are reportedly working on their marriage following allegations that he cheated with a 25-year-old woman.



More details: https://t.co/Z9MVc9994n pic.twitter.com/KcEI4WX7MK — Entertainment Tonight (@etnow) June 2, 2023

Η διάσημη ηθοποιός και ο σύζυγός της εθεάθησαν μάλιστα να μοιράζονται και ένα ρομαντικό φιλί. Δείπνησαν με φίλους τους στο εστιατόριο Georges και ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Portman να συνομιλεί με τον Τοντ Χέινς, έναν καταξιωμένο σκηνοθέτη, σε εξωτερικό χώρο.

Natalie Portman, Husband Benjamin Millepied Still Together After His 'Enormous Mistake': Source (Exclusive) https://t.co/mEfio95IFe — People (@people) June 2, 2023

Ο δεσμός του συζύγου της, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το γαλλικό πρακτορείο Voici, φέρεται να ήταν με μια 25χρονη γυναίκα, σύμφωνα με το «Page Six». Ωστόσο, το «People» ανέφερε ότι πηγή τους υποστήριξε ότι ήταν μια «σύντομη σχέση, που τώρα έχει τελειώσει».

May 29: Natalie Portman and Todd Haynes at the ‘MAY DECEMBER’ screening and Q&A at Cinémas Center Pompidou in Paris. pic.twitter.com/lDaE14Fk4P — Natalie Portman Updates (@nportmanonline) May 30, 2023

