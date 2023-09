Μπριζίτ Μπαρντό: Το απόλυτο σύμβολο του σεξ έγινε 89 ετών και το γιορτάζει…

Your browser does not support the audio element.

Τα 89 χρόνια της κλείνει σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, η Μπριζίτ Μπαρντό, η ηθοποιός που θεωρήθηκε η πιο απελευθερωμένη γυναίκα της μεταπολεμικής Γαλλίας