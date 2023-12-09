Στόχος διαρρηκτών έγινε το σπίτι του Κιάνου Ριβς στο Λος Άντζελες ευτυχ'ως ωστόσο, ο ηθοποιός δεν βρίσκονταν εκεί όταν έγινε η διάρρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ στις 19:00 της Τετάρτης, το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες δέχθηκε ανώνυμη κλήση για πιθανή διάρρηξη στο σπίτι του ηθοποιού. Αστυνομικοί έφτασαν εκεί, έκαναν έρευνα, αλλά δεν βρήκαν κανέναν.

Λίγες ώρες αργότερα, στη 01:00, η αστυνομία πήγε ξανά στο σπίτι του Κιάνου Ριβς, επειδή χτύπησε ο συναγερμός. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες του TMZ, οι αστυνομικοί είδαν από τις κάμερες ασφαλείας πως είχε γίνει διάρρηξη.

Οι δράστες φορούσαν μάσκες του σκι και έκλεψαν ένα όπλο από το σπίτι του χολιγουντιανού ηθοποιού.

Η αστυνομία εξετάζει τώρα το υλικό που έχει στη διάθεσή της από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εντοπίσει τους δράστες.

Πηγή: skai.gr

