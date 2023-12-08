Οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου πριν κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου

Σε μια επαγγελματική πορεία αρκετών χρόνων, υπάρχουν σίγουρα στιγμές που καλείσαι να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Μπορεί να υπάρχουν μικρές ή και μεγαλύτερες αλλαγές, όμως πάντα ο αριθμός αυτός θα αυξάνεται. Για να κάνεις το επόμενο βήμα και την επόμενη επαγγελματική κίνηση σίγουρα το σκέφτεσαι αρκετά πριν.

Πολλές φορές υπάρχουν συγκεχυμένες σκέψεις, ατελείωτο overthinking και άγχος που μπορεί να σε κρατάει πίσω. Το να κάνεις αλλαγές στη ζωή σου είναι συναρπαστικό και συνάμα τρομακτικό, και οι κινήσεις καριέρας δεν αποτελούν εξαίρεση.

Όταν σκέφτεσαι το επόμενο επαγγελματικό βήμα, σκέψου τι έχει μεγαλύτερη σημασία στην καριέρα και τη ζωή σου σήμερα και τα επόμενα χρόνια. Ξεκίνα με το πού βρίσκεσαι και πού θέλεις να πας. Αν αντιμετωπίζεις αβεβαιότητα στην καριέρα σου και προσπαθείς να καθορίσεις τι θα ακολουθήσει, κάνε στον εαυτό σου τις παρακάτω ερωτήσεις.

Πώς αισθάνομαι;

Πριν πάρεις οποιαδήποτε απόφαση, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να ελέγξεις τον εαυτό σου. Μερικές φορές, είναι απαραίτητο να κατεβάσουμε ταχύτητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Κάνε στον εαυτό σου ερωτήσεις όπως: Έχω εξαντληθεί από τον φόρτο εργασίας μου; Είμαι ικανοποιημέν@ από τη δουλειά μου; Αισθάνομαι ότι κάνω περισσότερα ή λιγότερα από αυτά που μπορώ; Είμαι ευτυχισμέν@ με την τρέχουσα κατάστασή μου; Οι απαντήσεις θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις σε τι φάση περίπου βρίσκεσαι.

Σε τι είμαι πραγματικά καλ@;

Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να εντοπίσεις τα δυνατά σου σημεία. Αυτά είναι τα καθήκοντα και οι ευθύνες στις οποίες υπερέχεις στον τρέχοντα ρόλο σου και σε τυχόν προηγούμενες θέσεις. Γράψε όλα εκείνα για τα οποία οι άνθρωποι απευθύνονται σε εσένα για να κάνεις επειδή είσαι @ καλύτερ@ όλων, είτε στο εργασιακό κομμάτι είτε όχι.

Ποια δουλειά μου δίνει χαρά;

Το γεγονός ότι είσαι καλ@ σε κάτι δεν σημαίνει ότι σου αρέσει. Μπορεί για παράδειγμα να είμαι εξαιρετική στο να πλένω τα πιάτα, αλλά σίγουρα δε μου φέρνει χαρά. Κάνε απογραφή της εργασίας και των ευθυνών που σε γεμίζουν και σου δίνουν σκοπό στον εργασιακό χώρο. Τι είναι αυτό που σε παθιάζει και λατρεύεις να κάνεις; Ξεκαθάρισε αυτά τα στοιχεία, ώστε να ξέρεις ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσεις στην καριέρα σου.

Ποιες είναι οι αξίες μου;

Ακούμε συχνά για τις αξίες των εταιρειών, αλλά τι γίνεται με τις προσωπικές σου αξίες; Τι εκτιμάς στη ζωή και την καριέρα σου; Ίσως να είσαι παθιασμέν@ με το να βοηθάς τους άλλους ή το περιβάλλον. Ή ίσως θέλεις να προωθήσεις τη διαφορετικότητα και να γίνεις γυναίκα ηγέτης σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο. Δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη απάντηση. Οι αξίες είναι προσωπικές για τον καθένα.

Ποιες είναι οι επαγγελματικές μου φιλοδοξίες;

Μέχρι στιγμής, θα έχεις αποκτήσει μια καλή εικόνα για το πού ήσουν και πού βρίσκεσαι σήμερα. Τώρα, ήρθε η ώρα να εστιάσεις στο πού θέλεις να πας. Είσαι άτομο που συμβάλλει ατομικά και θέλεις να αναλάβεις διευθυντικό ρόλο; Θέλεις να αλλάξεις κλάδο; Σκέφτεσαι να ξεκινήσεις τη δική σου

επιχείρηση; Δεν υπάρχουν όρια στο τι θέλεις να πετύχεις στην καριέρα σου. Στόχευε ψηλά. Μπορεί να μην το πετύχεις στον επόμενο ρόλο σου, αλλά θα σε βοηθήσει να έχεις στρατηγική για να βρεις την επόμενη καλύτερη επαγγελματική κίνηση για εσένα.

Τι χρειάζομαι για να υποστηρίξω την επαγγελματική μου εξέλιξη;

Αφού γνωρίζεις πού θέλεις να φτάσει η καριέρα σου, είναι καιρός να αξιολογήσεις τι χρειάζεσαι για να φτάσεις εκεί. Χρειάζεσαι περισσότερη έκθεση ή ευκαιρίες στον τρέχοντα ρόλο σου για να πάρεις προαγωγή; Θα ωφεληθείς από την ύπαρξη ενός μέντορα;

Λάβε υπόψη σου ότι δεν χρειάζεται να λύσεις το σύνολο της εξίσωσης της καριέρας σου αυτή τη στιγμή. Πρέπει απλώς να προσδιορίσεις πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν τα επόμενα ένα ή δύο βήματα. Έτσι, ενώ ο στόχος σου μπορεί να είναι μια μεγάλη προαγωγή, η επόμενη κίνησή σου μπορεί να είναι να ζητήσεις να αναλάβεις ένα νέο έργο για να αποδείξεις τις ηγετικές σου ικανότητες. Ή, αν θέλεις να εισέλθεις σε έναν νέο κλάδο ή να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου, η απόκτηση ενός πιστοποιητικού ή η παρακολούθηση μαθημάτων μπορεί να είναι το στοιχείο που θα σε διαφοροποιήσει από έναν άλλο υποψήφιο.

