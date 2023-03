Michelle Pfeiffer: Δεν «αποσύρθηκα» από την υποκριτική, αλλά έγινα πιο απαιτητική

Υπάρχει ένα παλιό βίντεο, το οποίο επανεμφανίζεται κάθε τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκαλεί αναστάτωση. Στο viral κλιπ, η 64χρονη σήμερα Μισέλ Φάιφερ κρατά ένα μαστίγιο στην ταινία του Tim Burton «Batman Returns» (1992) και, χωρίς τη βοήθεια ειδικών εφέ, χρησιμοποιεί μόνο την επιδεξιότητά της για να ξεριζώσει τα κεφάλια τεσσάρων κούκλων σε μία μόνο λήψη.

Ερωτηθείσα για το συγκεκριμένο βίντεο, η Φάιφερ λέει: «Το είδα! Είναι τόσο τρελό… Είναι πραγματικά σαν αυτός ο χαρακτήρας να έχει εννέα ζωές. Συνεχίζει να επιστρέφει». Θυμάται εκείνη τη στιγμή καθαρά και περήφανα. «Ήταν διασκεδαστικό, ακριβώς επειδή μου αρέσει να παίζω αυτόν τον χαρακτήρα και ήμουν πολύ ευχαριστημένη με τον εαυτό μου, επειδή ήταν κάτι που η κασκαντέρ μου δεν μπορούσε να κάνει, αλλά εγώ μπορούσα να το κάνω».

Ενώ η ηθοποιός κρατά ανοιχτή την πόρτα για να επαναλάβει τον ρόλο της ως Catwoman στο μέλλον, αυτή τη στιγμή επιστρέφει στην οθόνη ως άλλη υπερήρωας, η αρχική Wasp, Janet Van Dyne, στο «Ant-Man and the Wasp: Quantumania», στο πλευρό των Paul Rudd, Michael Douglas και Evangeline Lily.

Reminder: Michelle Pfeiffer whipped the heads off those four mannequins IN ONE TAKE to thunderous applause from the Batman Returns crew! pic.twitter.com/wVqyH4qw6A