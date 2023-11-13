Holland Taylor-Sarah Paulson: Είναι οκτώ χρόνια μαζί και αδιαφορούν για τη διαφορά ηλικίας…

Η Holland Taylor αποκάλυψε ότι το μυστικό της οκταετούς σχέσης της με τη Sarah Paulson είναι ο σεβασμός και η κατανόηση στα διαφορετικά «θέλω».

«Νομίζω ότι η καθεμιά ακολουθεί το δικό της μονοπάτι, οπότε δεν είμαστε ακριβώς ίδιες», δήλωσε η 80χρονη πρωταγωνίστρια του «Morning Wars» στο «Page Six». Και συνέχισε: «Κάνουμε κάποια πράγματα ξεχωριστά, ώστε η καθεμιά να είναι πιστή σε ό,τι πιστεύει. Εκείνη είναι πολύ πιο κοινωνική, ενώ εμένα μου αρέσει να έχω λίγο χρόνο μόνη μου, οπότε το έχω αυτό. Περνάει λίγο χρόνο με τους φίλους της και όχι μαζί μου, οπότε είναι μια καλή ισορροπία», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι, το οποίο άρχισε να βγαίνει το 2015, αρχικά προκάλεσε εντύπωση λόγω της διαφοράς ηλικίας, η οποία αγγίζει τα 32 χρόνια. Ωστόσο, η Paulson, σε συνέντευξή της το 2018, έβαλε τα πράγματα και κάποιους στη θέση τους… «Αν κάποιος θέλει να ξοδέψει χρόνο, θεωρώντας με παράξενη επειδή αγαπώ το πιο υπέροχο άτομο στον πλανήτη, τότε αυτό είναι δικό του πρόβλημα», δήλωσε τότε στο «Modern Luxury». «Τα πηγαίνουμε μια χαρά».

Παρόλο που η πρωταγωνίστρια του «American Crime Story» δεν ανησυχεί τώρα, υπήρξε μια εποχή που ήταν επιφυλακτική στο να φέρει τη σχέση της στο προσκήνιο, επειδή οι άνθρωποι την προειδοποιούσαν ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την καριέρα της.

Το 2021, η Paulson δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στο Instagram προς τιμήν των γενεθλίων της Taylor.

«Όλοι οι δρόμοι με οδηγούν σε αυτό το πρόσωπο, αυτά τα μάτια, αυτή την ψυχή», έγραψε στην ανάρτησή της. «Είσαι, πολύ απλά, τα πάντα για μένα».

