Με ένα μεγαλειώδες πάρτι στο Beverly Hills - στο διάσημο ιταλικό εστιατόριο Giorgio Baldi - γιόρτασε το Σάββατο το βράδυ τα 49 γενέθλια του ο Leonardo DiCaprio.

Καλεσμένοι ήταν διασημότητες του κινηματογράφου, της μουσικής και της τηλεόρασης – όλοι «πρώτα» ονόματα – σε μία βραδιά αποκλειστικά για VIP.

Lady Gaga, Salma Hayek, Kim Kardashian, Snoop Dogg, Rita Ora και Κate Beckinsale ήταν ενδεικτικά κάποιοι από τους φίλους του DiCapio, που έδωσαν το παρών στο «οσκαρικό» του πάρτι.

Leonardo DiCaprio Has 49th Birthday Party With Tons of Celebrity Guests | Click to read more 👇 https://t.co/neoXsUzGMR — TMZ (@TMZ) November 12, 2023

Ο ίδιος ο σταρ αρνήθηκε να φωτογραφηθεί ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνοδευόταν από την τελευταία σύντροφό του, το 25χρονο μοντέλο Vittoria Ceretti.

Σε βίντεο που διέρρευσε, κάποια στιγμή ο Leo πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε χιπ χοπ μαζί με τον Lil Wayne, που ήταν ο μουσικός καλεσμένος της βραδιάς.

On Saturday night bae Leonardo DiCaprio had his birthday party at an event space in Beverly Hills. During one point of the evening Leo even took to the mic & sang along to classic hip hop alongside Lil Wayne who was the nights musical guest.#LeonardoDiCaprio pic.twitter.com/91bydaO84b — Daily Leo DiCaprio (@dailyleodicapri) November 12, 2023

Τα «κουτσομπολιά» του πάρτι

- Η πρώην σύντροφός του, Victoria Lamas, έφαγε «πόρτα»: Δεν της επέτρεψαν την είσοδο στο πάρτι γιατί δεν ήταν στην «αυστηρά επιβεβλημένη» λίστα VIP καλεσμένων.

- Η Olivia Wilde, η οποία χώρισε τον περασμένο χρόνο με τον Harry Styles, έφυγε από το πάρτι μαζί με τον Chris Rock.



Πηγή: skai.gr

