Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάρτι αστέρων στα γενέθλια του DiCapio: Lady Gaga, Kim Kardashian και Salma Hayek ανάμεσα στους καλεσμένους - Όλα τα... κουτσομπολιά (βίντεο)

Ο ίδιος συνοδευόταν από το 25χρονο μοντέλο Vittoria Ceretti - «Πόρτα» στην πρώην - Ποιος έφυγε με ποιον και βίντεο με τον σταρ να ραπάρει  

di caprio

Με ένα μεγαλειώδες πάρτι στο Beverly Hills - στο διάσημο ιταλικό εστιατόριο Giorgio Baldi - γιόρτασε το Σάββατο το βράδυ τα 49 γενέθλια του ο Leonardo DiCaprio. 

Καλεσμένοι ήταν διασημότητες του κινηματογράφου, της μουσικής και της τηλεόρασης – όλοι «πρώτα» ονόματα – σε μία βραδιά αποκλειστικά για VIP

Lady Gaga, Salma Hayek, Kim Kardashian, Snoop Dogg, Rita Ora και Κate Beckinsale ήταν ενδεικτικά κάποιοι από τους φίλους του DiCapio, που έδωσαν το παρών στο «οσκαρικό» του πάρτι. 

Ο ίδιος ο σταρ αρνήθηκε να φωτογραφηθεί ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνοδευόταν από την τελευταία σύντροφό του, το 25χρονο μοντέλο Vittoria Ceretti

Σε βίντεο που διέρρευσε, κάποια στιγμή ο Leo πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε χιπ χοπ μαζί με τον Lil Wayne, που ήταν ο μουσικός καλεσμένος της βραδιάς.

Τα «κουτσομπολιά» του πάρτι

- Η πρώην σύντροφός του,  Victoria Lamas, έφαγε «πόρτα»: Δεν της επέτρεψαν την είσοδο  στο πάρτι γιατί δεν ήταν στην «αυστηρά επιβεβλημένη» λίστα VIP καλεσμένων. 

- Η Olivia Wilde, η οποία χώρισε τον περασμένο χρόνο με τον Harry Styles, έφυγε από το πάρτι μαζί με τον Chris Rock. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λεονάρντο Ντι Κάπριο γενέθλια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark