Μάθιου Μακόναχι: Εξακολουθώ να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους παρά την κακοποίησή μου

Ο οσκαρικός ηθοποιός εξήγησε πώς κατάφερε να συνεχίσει τη ζωή του όσο μπορούσε πιο φυσιολογικά και δεν έχασε την πίστη του στους ανθρώπους.

Για το πως προχώρησε την ζωή του μετά την σεξουαλική κακοποίηση και τον εκβιασμό που βίωσε στα 18 του από έναν άλλο άνδρα, αλλά και πώς κάποιος τον εκβίασε για να κάνει σεξ μαζί του όταν ο Μάθιου ήταν 15, μίλησε ο διάσημος ηθοποιός Μάθιου Μακόναχι.

Ο Μακόναχι έχει αποκαλύψει ότι ένας άνδρας του έδωσε ναρκωτικά και τον κακοποίησε σεξουαλικά, όταν εκείνος ήταν 18 ετών στο πίσω μέρος ενός βαν στο βιβλίο του, Greenlights.

Μιλώντας το podcast της Amanda de Cadenet The Conversation: About the Men, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είπε αρχικά ότι από την αρχή είχε καταλάβει ότι «αυτό που συνέβη τότε δεν ήταν εντάξει, δεν ήταν σωστό» γιατί από το σπίτι του είχε μάθει την έννοια της συναίνεσης.

Ο Μακόναχι δήλωσε ότι ο πατέρας του κάποτε τον είχε συμβουλέψει: «Γιε μου, ως το αρσενικό στην κατάσταση, αν νιώσεις ποτέ ότι το κορίτσι, το θηλυκό, διστάζει, να σταματήσεις. Αν το κορίτσι θέλει να σταματήσει και να φύγει τότε να περιμένεις την επόμενη φορά».

Ετσι, ο Μάθιου ήξερε τι είναι μια υγιής σεξουαλική σχέση και τι όχι και χάρη στις συμβουλές του πατέρα του, μπόρεσε να στη συνέχεια να κάνει κάποιες υγιείς σχέσεις.

Ο Μακόναχι κατάφερε να συνεχίσει τη ζωή του όσο μπορούσε πιο φυσιολογικά και δεν έχασε την πίστη του στους ανθρώπους. Όπως είπε ξεπέρασε την τραυματική αυτή εμπειρία όχι με ψυχοθεραπεία αλλά με την βοήθεια καλών φίλων. «Είχα πολύ καλούς φίλους και ποτέ δεν σταμάτησα να πιστεύω στα πράγματα που μου δίδασκαν η μαμά και ο μπαμπάς μου» δήλωσε.

Ενώ ο καθένας έχει διαφορετικές αντιδράσεις σε μία τραυματική εμπειρία, ο Μακόναχι είπε ότι δεν είχε την «επιλογή» να σταθεί σε αυτό, λέγοντας στην de Cadanet ότι αγαπά τη ζωή πάρα πολύ και πιστεύει στους ανθρώπους επίσης πάρα πολύ για να περάσει τη ζωή φοβισμένος λόγω ενός επιβλαβούς, ή βίαιου περιστατικού που του συνέβη.

Ενώ ο καθένας έχει διαφορετικές αντιδράσεις σε μία τραυματική εμπειρία, ο Μακόναχι είπε ότι δεν είχε την «επιλογή» να σταθεί σε αυτό, λέγοντας στην de Cadanet ότι αγαπά τη ζωή πάρα πολύ και πιστεύει στους ανθρώπους.

«Δεν θα φοβάμαι τις σχέσεις γιατί η πρώτη μου εμπειρία ήταν ο εκβιασμός. Οχι όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα το αφήσω να με νικήσει» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.