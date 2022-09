Επαναλαμβανόμενοι αριθμοί: Τι σημαίνει αν τους βλέπεις συχνά

Τι λέει η αριθμολογία για συγκεκριμένους αριθμητικούς συνδυασμούς.

Αρκετά συχνά παρατηρούμε στην καθημερινότητα μας να έρχονται μπροστά μας νούμερα επαναλαμβανόμενα, που μοιάζουν σαν μία συνεχόμενη σύμπτωση.

Στην αρχή λέμε σύμπτωση, αλλά μετά αρχίζουμε στην πορεία να αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό και τι μπορεί να σημαίνει τελικά στη ζωή μας.

Και κάπου εδώ έρχεται η αριθμολογία και μας αποκωδικοποιεί τι μπορεί να σημαίνουν συγκεκριμένοι αριθμητικοί συνδυασμοί για να είμαστε προετοιμασμένοι.

#1111

Είναι ο αριθμός «της σύλληψης», και είναι μια αφορμή για να ξεκινήσεις κάτι νέο στη ζωή σου. Σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης σου ή στον τομέα που εργάζεσαι και δρας, οπότε αν σκέφτεσαι να τολμήσεις την αλλαγή, κάνε το τώρα.

#2222

Γνωστά ως σύμβολα ισορροπίας, σχέσεων και δυαδικότητας στην πνευματική κοινότητα, τα πολλά δύο σου επισημαίνουν να ακούσεις λίγο παραπάνω τη διαίσθηση σου και να στραφείς προς τα πρόσωπα της ζωής σου που είναι σταθερά σε αυτήν.

#3333

Είναι το νούμερο της θεραπείας άρα είναι μια αφορμή για να θεραπευτείτε σωματικά και ψυχικά με τον τρόπο που έχετε ανάγκη. Επίσης το 3 αποτελεί τον αριθμό της θεϊκής δύναμης άρα ίσως είναι καλό να λάβεις υπόψιν σου κάθε ανώτερη δύναμη και να πράξεις όπως λέει «το μέσα σου».

#4444

Το 4 είναι γνωστό ότι αντιπροσωπεύει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη δομή. Αν πετυχαίνεις συνεχώς το 444 είναι ένα σημάδι ότι τα φυσικά πράγματα που πάντα ήθελες είναι διαθέσιμα σε εσένα. Στερέωσε τα επόμενα βήματα για την αγορά σπιτιού, τη δημιουργία οικογένειας, τη μετακόμιση ή οπουδήποτε αλλού σε πάει η ζωή άφοβα.

#5555

Είναι το νούμερο της αλλαγής και είναι η στιγμή να αποδεχτείς αυτό που έρχεται όσο μεγάλο κι αν είναι. Οι αλλαγές είναι σχεδόν πάντα καλές, και όταν έχουν και επεκτατική διάθεση, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι embrace και να το προσαρμόσεις στα δικά σου θέλω.

#6666

Συμβολίζει το karma και το «yin and yang». Αν βρίσκεσαι σε περίοδο αναπροσαρμογής και επαναφοράς της ισορροπίας του εσωτερικού σου κόσμου ή της ζωής σου, βλέποντας αυτά τα νούμερα να ξέρεις πως όλα θα πάρουν τη θέση τους σύντομα.

#7777

Το να βλέπεις μπροστά σου επαναλαμβανόμενα το 7, σημαίνει πως πρέπει να ακούσεις το καμπανάκι που χτυπάει για την σχέση σου με τον εαυτό σου και το πώς τον βλέπεις εσύ. Η παραγωγικότητα σου είναι έτοιμη να απογειωθεί και καλό είναι να δουλέψεις περισσότερο με τον εαυτό σου, για τον εαυτό σου, γιατί αυτή είναι η στιγμή σου.

#8888

Βλέποντας το 8, το σύμπαν σου υπενθυμίζει το σκοπό της ζωής σου και πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναπροσδιορίσεις το τι θα κάνεις με τη ζωή σου και πως θα περνάς τον χρόνο σου. Όταν το πετύχεις αυτό θα έχεις ξεπεράσει το στάδιο του self awareness.

#9999

Όταν πάλι πετυχαίνεις το 9 σε συχνή βάση, συμβολίζει την γιορτή και την αναγνώριση. Είτε τέλειωσες τις σπουδές σου, πέρασες τις εξετάσεις, πήρες το δίπλωμα οδήγησης ή μετακόμισες στο σπίτι των ονείρων σου, είναι η κατάλληλη στιγμή να το γιορτάσεις και να απολαύσεις τη στιγμή και το σημείο που έχεις φτάσει στη ζωή σου μέχρι στιγμής. Είναι ένα στάδιο στο οποίο επεξεργαζόμαστε τη ζωή μας και εξελισσόμαστε σε μια καλύτερη πλευρά του εαυτού μας.

#1010

Μπορεί αυτό τον συνδυασμό να τον δεις στη αρχή ως ένα αθροιστικό 20, όμως καλύτερα να το δεις από άλλη οπτική και να το αντιμετωπίσεις σα μια ευκαιρία για νέα αρχή. “Think out of the box” , βγες από το comfort zone σου και κάνε τώρα μια νέα αρχή, σε μια νέα δουλειά, το hobby που πάντα ήθελες ή οτιδήποτε άφηνες πίσω για μια άλλη στιγμή.

#1111

Συμβολίζει την απόλυτη καινοτομία και είναι η κατάλληλη φάση της ζωής σου για να βελτιώσεις κάθε της πλευρά, να κάνεις ξεκαθάρισμα και να ανεβάσεις τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα σε κάθε σου δραστηριότητα, όσο και στις σχέσεις, φιλικές είτε ερωτικές.

#1212

Τέλος, το 1212 και κάθε συνδυασμός του είναι το σημάδι πως πρέπει να βρεις την ισορροπία ανάμεσα σε όσα κάνεις εσύ για τον εαυτό σου, και τα τρίτα πρόσωπα. Αν είσαι σε μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρεις τι θέλεις, πώς το θέλεις και τι να κάνεις για να συνδυάσεις κάθε σου πλευρά της ζωής σου, το 12 συμβολίζει αυτή την ανακατάταξη και την αναζήτηση των στόχων της ζωής σου, πάντα συνδυαστικά με τα πρόσωπα γύρω σου.

