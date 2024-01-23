Η απροσδόκητη συνάντηση της Rihanna με την Νάταλι Πόρτμαν στο Παρίσι

Η νέα συλλογή υψηλής ραπτικής που παρουσίασε ο διάσημος οίκος Dior στο Παρίσι για την άνοιξη/καλοκαίρι του 2024 στάθηκε η αφορμή να συναντήσει η Rihanna την βραβευμένη ηθοποιό Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman) και να της δηλώσει ότι είναι θαυμάστριά της.

Rihanna praising Natalie Portman backstage at the Dior show during Paris Fashion Week today:



“You’re one of the hottest bitchies in Hollywood forever. You do the most innocent look and I’m like AHHHH”. pic.twitter.com/AEru82Sywj January 22, 2024

Η διάσημη τραγουδίστρια έλαμψε στην πρώτη σειρά της επίδειξης φορώντας ένα μαύρο μπροκάρ Puffer σακάκι με ζώνη και μια φούστα που αγκάλιαζε την σιλουέτα της. Τα συνδύασε με διαμαντένια κοσμήματα, μαύρα δερμάτινα γάντια και ένα εντυπωσιακό καπέλο.

«Είμαι θαυμάστρια. Είσαι μία από τις πιο καυτές γυναίκες στο Χόλιγουντ για πάντα» είπε ενθουσιασμένη η Rihanna, όταν συνάντησε την ηθοποιό μετά το σόου σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την άλλη, η διάσημη πρωταγωνίστρια, η οποία είναι πρέσβειρα του Dior από το 2011, φορώντας ένα μαύρο blazer και ένα μίνι φόρεμα απάντησε: «Συγνώμη, θα λιποθυμήσω. Σε αγαπώ και ακούω τη μουσική σου συνέχεια. Είσαι μια βασίλισσα».

Στην συνέχεια αντάλλαξαν μία σφικτή αγκαλιά και πόζαραν στους φωτογράφους.

«Μπορεί κάποιος να βγάλει μια φωτογραφία για να θυμάμαι αύριο ότι αυτό συνέβη;», αστειεύτηκε η σούπερ σταρ της ποπ. «Δεν ενθουσιάζομαι για κανέναν!», πρόσθεσε.

Queens! Natalie Portman and Rihanna at the Dior Fashion Show during Paris Fashion Week 🩷 pic.twitter.com/0KgYVEMwhS — Natalie Portman Updates (@nportmanonline) January 22, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.