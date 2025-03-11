Love bombing: Όταν ο υπερβολικός ρομαντισμός γίνεται… τοξικός

Όταν ξεκινάς μια νέα σχέση, είναι φυσιολογικό να νιώθεις ενθουσιασμένη να αισθάνεσαι πεταλούδες στο στομάχι, να λαμβάνεις τρυφερά μηνύματα και να απολαμβάνεις την προσοχή του άλλου. Τι γίνεται, όμως, όταν αυτή η προσοχή γίνεται υπερβολική; Όταν αντί για τρυφερά αισθήματα και στιγμές χαράς νιώθεις και να πνίγεσαι από κάποιες υπερβολικές εκδηλώσεις λατρείας;

Αυτό μπορεί να είναι love bombing, μια τακτική όπου κάποιος σε «βομβαρδίζει» με αγάπη, δώρα και υποσχέσεις, όχι επειδή σε αγαπά αληθινά, αλλά για να σε ελέγξει και να σε χειραγωγήσει.

Τι είναι το Love bombing;

Το love bombing είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν συνήθως τοξικά ή ναρκισσιστικά άτομα στις σχέσεις. Στην αρχή, σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι το πιο ξεχωριστό άτομο στον κόσμο. Σου λένε ότι είσαι η αδελφή ψυχή τους, σου στέλνουν συνεχώς μηνύματα, σου κάνουν δώρα, και υπόσχονται ότι αυτή η σχέση είναι «διαφορετική» από όλες τις άλλες.

Όμως, αυτή η υπερβολική αγάπη δεν είναι ειλικρινής. Είναι μια μορφή ελέγχου. Μόλις νιώσουν ότι σε έχουν «κερδίσει», μπορεί να αρχίσουν να γίνονται απόμακροι, απαιτητικοί ή ακόμα και χειριστικοί.

Love bombing ή αληθινή αγάπη;

Πώς μπορείς να ξεχωρίσεις αν κάποιος σε αγαπά πραγματικά ή αν σε βομβαρδίζει με αγάπη για λάθος λόγους;

Ο ρυθμός της σχέσης: Αν όλα κινούνται υπερβολικά γρήγορα, μπορεί να είναι κακό σημάδι. Αν κάποιος σου λέει «Σε αγαπώ» μέσα σε λίγες μέρες ή σε πιέζει να δεσμευτείς άμεσα, ίσως προσπαθεί να σε παγιδέψει συναισθηματικά.

Ανατριχιαστικά τέλειος ρομαντισμός: Είναι φυσικό να απολαμβάνεις εκπλήξεις και ρομαντικές κινήσεις, αλλά αν κάποιος το παρακάνει – με πολυτελή δώρα, υπερβολικά λόγια λατρείας και διαρκή πίεση να είστε μαζί – μπορεί να προσπαθεί να σε χειραγωγήσει.

Ζήλια και έλεγχος: Μετά τη φάση της έντονης αγάπης, μπορεί να εμφανιστεί η κτητικότητα. Αν σου κάνει σκηνές ζήλιας, αν ενοχλείται που μιλάς με φίλους ή οικογένεια, ή αν προσπαθεί να ελέγχει το πού είσαι και τι κάνεις, είναι σημάδι ότι η σχέση γίνεται τοξική.

Απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά: Στην αρχή μπορεί να είναι τέλειος, αλλά ξαφνικά να αλλάξει. Να αρχίσει να γίνεται αδιάφορος, ψυχρός ή ακόμα και επικριτικός. Αυτό συμβαίνει γιατί το love bombing δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα – είναι μια στρατηγική για να σε κάνει να δεθείς, όχι αληθινή αγάπη.

Πώς να προστατευτείς από το Love bombing

Αν νιώθεις ότι κάποιος σε βομβαρδίζει με αγάπη, σκέψου τα εξής:

Πάρε τον χρόνο σου – Μην αφήνεις κανέναν να σε πιέσει να προχωρήσεις σε κάτι αν δεν νιώθεις έτοιμη. Ο αληθινός έρωτας χτίζεται σταδιακά.

Μείνε πιστή στον εαυτό σου – Αν νιώθεις ότι αλλάζεις τη συμπεριφορά σου για να ευχαριστήσεις κάποιον, σταμάτα και αξιολόγησε αν αυτή η σχέση είναι υγιής.

Μην αγνοείς τα σημάδια – Αν κάτι σου φαίνεται «πολύ καλό για να είναι αληθινό», άκου το ένστικτό σου.

Μίλα με φίλους και οικογένεια – Αν νιώθεις ότι απομονώνεσαι ή ότι κάποιος σε πιέζει να απομακρυνθείς από τους αγαπημένους σου, είναι λόγος ανησυχίας.

Η αληθινή αγάπη δεν σε πιέζει, είναι λίγο πολύ αβίαστη

Ο ρομαντισμός είναι όμορφος, αλλά η αγάπη δεν πρέπει να σε κάνει να νιώθεις παγιδευμένη ή υποχρεωμένη. Η αληθινή αγάπη σέβεται τον χώρο και τον χρόνο σου, δεν χρειάζεται υπερβολές και, το πιο σημαντικό, σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια και γαλήνη. Αν κάτι σε κάνει να νιώθεις πίεση, ζήλια ή άγχος, ίσως είναι ώρα να αναρωτηθείς αν πρόκειται για πραγματική αγάπη ή για love bombing.

