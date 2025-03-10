Λογαριασμός
Alessandra Ambrosio: Τρέλανέ μας κορίτσι μου… - Πήγε στο Παρίσι φορώντας μόνο τις ζαρτιέρες της (video-φωτό)

Το 43χρονο μοντέλο επέλεξε να φορέσει ένα πουλόβερ, ενώ για το κάτω μέρος του σώματός της αρκέστηκε σε μαύρα εσώρουχα και ζαρτιέρες 

Alessandra Ambrosio

Η Alessandra Ambrosio, μάλλον, τρέλανε το Παρίσι με την εμφάνισή της, καθώς το διάσημο μοντέλο μαζί με την Jessica Alba και την Barbara Palvin συμμετείχαν στην επίδειξη της Balenciaga στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. 

Alessandra Ambrosio

Το 43χρονο μοντέλο επέλεξε να φορέσει ένα πουλόβερ, ενώ για το κάτω μέρος του σώματός της αρκέστηκε σε μαύρα εσώρουχα και ζαρτιέρες. Συμπλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι μυτερές γόβες και μετέφερε τα απαραίτητα σε μια μαύρη δερμάτινη τσάντα Balenciaga. 

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio

Εν τω μεταξύ, η Αμερικανίδα ηθοποιός, Jessica Alba, ήταν η επιτομή της κομψότητας με μαύρο πουλόβερ φόρεμα και oversized μάλλινο παλτό. Η σταρ, η οποία τον περασμένο μήνα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, Cash Warren, μετά από σχεδόν 17 χρόνια γάμου, ολοκλήρωσε την κομψή εμφάνισή της με γυαλιά ηλίου και δερμάτινες μπότες. 

Jessica Alba

Εντυπωσιακή ήταν και η Barbara Palvin, η οποία έφτασε στο σόου με μια εξίσου τολμηρή εμφάνιση. Το 31χρονο μοντέλο μας έδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, φορώντας έναν δαντελένιο μαύρο κορσέ και μια μικροσκοπική διάφανη μίνι φούστα, αναδεικνύοντας από κάτω τα εσώρουχα.

Πηγή: skai.gr

