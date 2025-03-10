Η Alessandra Ambrosio, μάλλον, τρέλανε το Παρίσι με την εμφάνισή της, καθώς το διάσημο μοντέλο μαζί με την Jessica Alba και την Barbara Palvin συμμετείχαν στην επίδειξη της Balenciaga στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Το 43χρονο μοντέλο επέλεξε να φορέσει ένα πουλόβερ, ενώ για το κάτω μέρος του σώματός της αρκέστηκε σε μαύρα εσώρουχα και ζαρτιέρες. Συμπλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι μυτερές γόβες και μετέφερε τα απαραίτητα σε μια μαύρη δερμάτινη τσάντα Balenciaga.

Alessandra Ambrosio optó por este diseño para el fashion show de Balenciaga en la Semana de la Moda de París ✨ Del 01 al 10, ¿cuánto le dan a su look? 👀



( 🎥: 10 Men Magazine)



[Todos los derechos de estas imágenes pertenecen a sus autores] #AlessandraAmbrosio #Balenciaga… pic.twitter.com/Ml4qJ57u4r — Juan Espinoza (@EnCelebridades) March 9, 2025

Εν τω μεταξύ, η Αμερικανίδα ηθοποιός, Jessica Alba, ήταν η επιτομή της κομψότητας με μαύρο πουλόβερ φόρεμα και oversized μάλλινο παλτό. Η σταρ, η οποία τον περασμένο μήνα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, Cash Warren, μετά από σχεδόν 17 χρόνια γάμου, ολοκλήρωσε την κομψή εμφάνισή της με γυαλιά ηλίου και δερμάτινες μπότες.

Εντυπωσιακή ήταν και η Barbara Palvin, η οποία έφτασε στο σόου με μια εξίσου τολμηρή εμφάνιση. Το 31χρονο μοντέλο μας έδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, φορώντας έναν δαντελένιο μαύρο κορσέ και μια μικροσκοπική διάφανη μίνι φούστα, αναδεικνύοντας από κάτω τα εσώρουχα.

🎥 03.09.25 | Barbara Palvin Sprouse at the Balenciaga Fall/Winter 2025 show during the Paris Fashion Week in Paris, France.



© Mihai Octavian (mihaioctavianos) pic.twitter.com/adYoP2gig2 — Palvin Access | fan account (@palvinaccess) March 9, 2025

Πηγή: skai.gr

