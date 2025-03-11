Η Dua Lipa είναι η βασίλισσα των διακοπών, και κανείς δεν προκαλεί τόσο φθόνο για τις καλοκαιρινές αποδράσεις όπως εκείνη. Όταν δεν βρίσκεται στη σκηνή, συχνά ταξιδεύει για να εξερευνήσει τα πιο εξωτικά μέρη του κόσμου και, φυσικά, έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε expert στο να επιλέγει την τέλεια γκαρνταρόμπα για διακοπές. Από σέξι μαγιό και high-end ρούχα, μέχρι τις πιο περιζήτητες τσάντες, η Lipa ξέρει πώς να επιλέγει τα πάντα για να εντυπωσιάσει.

Και φυσικά, δεν είναι καθόλου τυχαίο που χρησιμοποίησε αυτή την «ικανότητά» της για να προωθήσει το νέο άρωμα της YSL Beauty. Στην τελευταία της καμπάνια, η Lipa κρατούσε το μπουκάλι του Libre L’eau Nue, το νέο άρωμα του οίκου, ενώ περπατούσε δίπλα σε γαλάζια νερά, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαγιό.

Το μαγιό της Dua

Η Lipa μας παρουσίασε το νέο της look την Τρίτη, 4 Μαρτίου, μέσα από την καμπάνια της για την καλοκαιρινή έκδοση του αρώματος Libre. Αυτή τη φορά, αντί για το συνηθισμένο πιο παιχνιδιάρικο στυλ της, επέλεξε να βάλει στην εμφάνισή της κάτι πιο κομψό και λιτό: ένα strapless μαύρο monokini. Παρά το ουδέτερο χρώμα του, το μαγιό δεν ήταν καθόλου βαρετό. Είχε ένα μεγάλο cut-out στις πλευρές της μέσης που συνέχιζε και γύρω από την πλάτη της, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με το υπόλοιπο σχέδιο. Για να το απογειώσει, η Lipa συνδύασε το μαγιό με μια λεπτή ζώνη και έβαλε ένα μαύρο πουκάμισο ως cover-up.

Η καμπάνια της Lipa

Η νέα αυτή καμπάνια της Jenner έρχεται ως συνέχεια της καμπάνιας που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, στην οποία παρουσίασε αναβαθμισμένες εκδοχές του trend του διάφανου φορέματος, προσφέροντας μία πιο πολυτελή και εκλεπτυσμένη προσέγγιση. Για μια συντονισμένη πινελιά, τα κοσμήματα της — βραχιόλια και σκουλαρίκια κρίκοι — ταιριάζουν τέλεια με το χρυσό καπάκι του λευκού μπουκαλιού, όπως μόνο μία επαγγελματίας στιλίστρια μπορεί να το κάνει.

Η τραγουδίστρια του "Levitating" είναι πρέσβειρα του οίκου YSL Beauty από το 2019, όταν πρωτολανσαρίστηκε το YSL Libre. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει το ρόλο της σε Παγκόσμια Πρέσβειρα Μακιγιάζ, προωθώντας προϊόντα ομορφιάς όπως το Make Me Blush Bold Blurring Blush, επιστρέφει συνεχώς στην οικογένεια αρωμάτων Libre, πρωταγωνιστώντας σε καμπάνιες για τις νέες εκδόσεις του. Φυσικά, έχει συνδεθεί αμετάκλητα με αυτή την σειρά αρωμάτων από τότε.

Το καλοκαιρινό άρωμα

Το νέο Libre L’eau Nue, το πρώτο άρωμα της YSL Beauty χωρίς αλκοόλ για το δέρμα και τα μαλλιά, προσφέρει νότες από ένα εσπεριδοειδές λουλουδένιο άρωμα που θυμίζει καλοκαίρια στη Μεσόγειο. Οι νότες του περιλαμβάνουν πράσινο μανταρίνη, περγαμόντο, άνθος πορτοκαλιού και λεβάντα. Αν θέλεις να μυρίζεις σαν την Lipa, διάφορα μεγέθη μπουκαλιών είναι διαθέσιμα.

Ακόμα κι αν δεν έχεις προγραμματίσει κάποια καλοκαιρινή απόδραση, με το νέο Libre L’eau Nue μπορείς να μυρίζεις σαν διακοπές οποιαδήποτε στιγμή. Και η Lipa, όπως πάντα, ξέρει πώς να μας θυμίζει ότι το καλοκαίρι δεν είναι ποτέ μακριά!

