Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ακάθεκτη η Bianca Censori: Κάνει πατίνια φορώντας τα… αόρατα εσώρουχά της - Δείτε φωτογραφίες

Η 30χρονη έκανε πατίνια με σουτιέν και ασορτί στρινγκ στις φωτογραφίες που τράβηξε στην Ιταλία ο Gadir Rajab

Bianca Censori

Η Bianca Censori κάνει πατίνια, αλλά δεν κόβει τις αγαπημένες τις συνήθειες. Κι αυτή τη φορά, η σύζυγος του Kanye West φόρεσε τα αόρατα εσώρουχά της, ωστόσο δεν λησμόνησε να βάλει προστατευτικά στα γόνατα και στους αγκώνες της. 

Η 30χρονη έκανε πατίνια με σουτιέν και ασορτί στρινγκ στις φωτογραφίες που τράβηξε στην Ιταλία ο Gadir Rajab. Ο φωτογράφος μοιράστηκε τα στιγμιότυπα μέσω Instagram, στα οποία η σύζυγος του Kanye West κοιτάζει μακριά από την κάμερα, ενώ κάνει πατινάζ.

Bianca Censori

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επαίνεσαν την εμφάνισή της, με έναν θαυμαστή να γράφει: «Η τελευταία εμφάνιση της Censori νίκησε τα Grammys».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gadir Rajab (@gadirrajab)

Bianca Censori

Bianca Censori

Πριν γίνει γνωστή ως κυρία Kanye West, η Bianca Censori ζούσε μια ήσυχη ζωή στη Μελβούρνη. Ωστόσο, η πρόσφατη γυμνή της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των βραβείων Grammy προκάλεσε αίσθηση. H Bianca Censori μεγάλωσε στο Ivanhoe, ένα πλούσιο προάστιο της Μελβούρνης. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Bianca Censori
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
109 0 Bookmark