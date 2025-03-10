Η Bianca Censori κάνει πατίνια, αλλά δεν κόβει τις αγαπημένες τις συνήθειες. Κι αυτή τη φορά, η σύζυγος του Kanye West φόρεσε τα αόρατα εσώρουχά της, ωστόσο δεν λησμόνησε να βάλει προστατευτικά στα γόνατα και στους αγκώνες της.

Η 30χρονη έκανε πατίνια με σουτιέν και ασορτί στρινγκ στις φωτογραφίες που τράβηξε στην Ιταλία ο Gadir Rajab. Ο φωτογράφος μοιράστηκε τα στιγμιότυπα μέσω Instagram, στα οποία η σύζυγος του Kanye West κοιτάζει μακριά από την κάμερα, ενώ κάνει πατινάζ.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επαίνεσαν την εμφάνισή της, με έναν θαυμαστή να γράφει: «Η τελευταία εμφάνιση της Censori νίκησε τα Grammys».

Πριν γίνει γνωστή ως κυρία Kanye West, η Bianca Censori ζούσε μια ήσυχη ζωή στη Μελβούρνη. Ωστόσο, η πρόσφατη γυμνή της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των βραβείων Grammy προκάλεσε αίσθηση. H Bianca Censori μεγάλωσε στο Ivanhoe, ένα πλούσιο προάστιο της Μελβούρνης.

