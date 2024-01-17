Lynne Marta: Πέθανε η ηθοποιός του «Footloose» σε ηλικία 78 ετών

Την τελευταία της πνοή άφησε η Lynne Marta σε ηλικία 78 χρόνων.

Η ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από την ταινία «Footloose» πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες στις 11/1 έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Γεννημένη στο Σόμερβιλ του Νιου Τζέρσεϊ, πήρε τον πρώτο της ρόλο στην κωμική σειρά «Gidget» το 1966 και συνέχισε με τη σειρά «Love, American Style».

Η ηθοποιός είχε δεκάδες εμφανίσεις σε σόου:

«The Mod Squad»,

«The Rookies»,

«Starsky & Hutch»,

«Charlie’s Angels»,

«Vegas»,

«Matt Houston»,

«The FBI»,

«Dan August»,

«Cannon»,

«The Streets of San Francisco»,

«Barnaby Jones»,

«The Manhunter»

«Caribe».

Η Lynne Marta πρωταγωνίστησε δίπλα στον Ρόμπερτ Ντιβάλ και τον Κλιντ Ίστγουντ στο «Joe Kidd» του 1972 και στο πλευρό του Κέβιν Μπέικον στο «Footloose» το 1984.

Εμφανίστηκε επίσης σε ταινίες όπως «Red Sky at Morning», «Help Me… I’m Possessed», «Blood Beach» και «Three Men and a Little Lady».

Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν σε ένα επεισόδιο του American Dreams το 2004.

