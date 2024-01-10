Λένα Ζευγαρά στον Σκάι: Ο Βασίλης Καρράς «έκοψε την κορδέλα της καριέρας μου»

Για τον Βασίλη Καρρά, που όπως είπε, ήταν αυτός που «έκοψε την κορδέλα της καριέρας της», μίλησε καλεσμένη στην εκπομπή «Fay’s Time» στον Σκάι, η Λένα Ζευγαρά.

«Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό, είναι τιμή μου, γιατί νιώθω σαν να έκοψε την κορδέλα της καριέρας μου ένας τεράστιος θρύλος. Τον Βασίλη δεν τον γνώριζα προσωπικά, έτυχε να υπάρχει το τραγούδι αυτό, το «Μην κάνεις όνειρα γιατί ο θεός γελάει», είπε η γνωστή τραγουδίστρια, με συναισθηματική φόρτιση.

«Το άκουσα, μπαίνοντας στο στούντιο ζήτησανα το δειγματίσω, μου έκατσε πολύ καλά, το λάτρεψα, το πίστεψα από την αρχή. Τον κάλεσα στο τηλέφωνο και του είπα “κύριε Βασίλη, μπορώ να έχω αυτό το τραγούδι, τι σας οφείλω; Τι σας χρωστάω;”. Και μου είπε “το μόνο που θέλω είναι να το τραγουδήσεις και όταν φτάσεις ψηλά, να μην ξεχάσεις τον Βασίλαρο”, έτσι μου είπε. Και πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε αρχικά η Λένα Ζευγαρά.

«Είναι ένας θρύλος! Εκτός από μένα έχει βοηθήσει πάρα πολλούς νέους καλλιτέχνες. Έγραφε τραγούδια και δεν ζητούσε τίποτα. Τι να πω… Δεν έχω να πω κάτι! Και τρέμει η φωνή μου όταν μιλάω έτσι γι’ αυτόν», συνόψισε

