Adan Canto: Πέθανε σε ηλικία 42 ετών ο ηθοποιός του «X-Men» - Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Την τελευταία του πνοή άφησε τη Δευτέρα 8/1 ο 42χρονος ηθοποιός Adan Canto ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Stefanie An Canto και τα δυο τους παιδιά, Ρομάν Άλντερ, 3,5 ετών, και Ιβ Ζοζεφίν 1,5 ετών.

Ο ίδιος έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στην σειρά ταινιών «X-Men».

Ακόμη συμμετείχε στη σειρά «Designated Survivor», στη σειρά «Narcos», ενώ, τέλος, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «The Cleaning Lady».

He'll always be our Arman. ❤️ Adan Canto, your memory will be cherished forever.



We grieve alongside Adan's family, friends, and fans. pic.twitter.com/PJI8EZEMOb — FOX (@FOXTV) January 9, 2024

«Είμαστε συντετριμμένοι που μαθαίνουμε τον θάνατο του Adan Canto. Ένας υπέροχος ηθοποιός και αγαπητός φίλος. Είχαμε την τιμή να τον έχουμε ως μέλος της οικογένειας της Warner Bros. Television και του FOX Entertainment από το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ στο The Following πριν από πάνω από μια δεκαετία» σημείωσαν σε ανακοίνωσή τους η Warner Bros. Television και το FOX Entertainment.

«Πιο πρόσφατα φώτισε την οθόνη στο The Cleaning Lady με μια δυνατή ερμηνεία που ανέδειξε την τέχνη, το εύρος, το βάθος του. Θρηνούμε με τη Στέφανι, τα παιδιά του και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Θα μας λείψει πολύ ο Adan Canto».

Πηγή: skai.gr

