Kevin Spacey: Αρχίζει στο Λονδίνο η δίκη του για τα σεξουαλικά αδικήματα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Κέβιν Σπέισι, θα δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης εναντίον τεσσάρων ανδρών. Ο 63χρονος ηθοποιός αναμένεται να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στο δικαστήριο Southwark Crown Court για τη δίκη που θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες. Αντιμετωπίζει 12 κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση μεταξύ 2001 και 2013. Ο Σπέισι έχει δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Σπέισι κατηγορήθηκε για επτά επιπλέον αδικήματα - τρία για άσεμνη επίθεση, τρία για σεξουαλική επίθεση και μία κατηγορία για πρόκληση προσώπου σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση - εναντίον ενός τέταρτου άνδρα μεταξύ 2001 και 2005. Δήλωσε αθώος στις κατηγορίες σε ακρόαση τον Ιανουάριο.

Oscar-winning actor Kevin Spacey is due to appear in a London court on Wednesday for the start of his four-week trial on a dozen sex offence charges https://t.co/ju1PoTyZGG pic.twitter.com/otU5kxtlgZ