Η Κάθριν Εμπειρίκου αιχμαλώτισε τα βλέμματα με την εντυπωσιακή της παρουσία στην εκδήλωση που διοργάνωσε πρόσφατα το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για την ενίσχυση των σκοπών και των δράσεων του, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (ΜΕΤ).

Είναι ένα event που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και σκοπό έχει τη συγκέντρωση χρημάτων για τους σκοπούς του μουσείου. Φέτος υπήρχε και ένας λόγος παραπάνω καθώς ο επιχειρηματίας και εραστής της τέχνης, Λέοναρντ Στερν, παραχώρησε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και στο ελληνικό κράτος 162 Κυκλαδικά κομμάτια από την προσωπική του συλλογή. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να τα δουν για πρώτη φορά από κοντά καθότι αυτή τη στιγμή εκτίθενται διαφημίζοντας την Ελλάδα και την ιστορία της στο ΜΕΤ.

Η Κάθριν Εμπειρίκου ασχολείται ενεργά με το Μουσείο από το 2015, ως ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής του προγράμματος Young Patrons αλλά και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cycladic Art Foundation στη Νέα Υόρκη.

Η Κάθριν αγαπάει την Ελλάδα, εστιάζοντας στη διάδοση της ελληνικής ιστορίας και του πολισμού στη διεθνή κοινότητα. Άλλωστε η ίδια έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον τομέα της Επικοινωνίας σε διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και στον τομέα της ανεύρεσης οικονομικών πόρων, έχοντας καταφέρει να συγκεντρωθούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ για ελληνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις για παιδιά. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά ως ιδιώτης επενδυτής με επίκεντρο τις ταινίες ντοκιμαντέρ.

