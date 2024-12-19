Ο Alec Baldwin, σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Ντέιβιντ Ντουσόβνι, δήλωσε ότι σκοπεύει να «αποκαλύψει τι πραγματικά συνέβη» γύρω από τον θανάσιμο πυροβολισμό της Χαλίνα Χάτσινς το 2021, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Rust».

Ο Χολιγουντιανός σταρ βρέθηκε στο podcast του ηθοποιού «Fail Better» λίγο μετά την πρεμιέρα της ταινίας στο φεστιβάλ Camerimage στην Πολωνία και πέντε μήνες μετά την αθώωσή του από δικαστήριο του Νέου Μεξικού από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, σύμφωνα με τον Guardian.

Όταν ο Ντουκόβνι τον ρώτησε «τι θα γίνει μετά», ο Μπάλντουιν απάντησε: «Προς το παρόν αυτό που θα έρθει είναι η προσπάθειά μου και θα είναι αναμφισβήτητα μία επιτυχημένη προσπάθεια να αναδείξω και να αποκαλύψω τι πραγματικά συνέβη. Είμαι πλέον στην αντεπίθεση. Μέχρι τώρα ήμουν σε άμυνα».

Ο Μπάλντουιν κατήγγειλε ότι τα μέσα ενημέρωσης επιδίωξαν να τον «τελειώσουν». «Απέκρυπταν κάθε ιστορία που θα μπορούσε να με ωφελήσει και ενίσχυαν κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να με βλάψει. Αυτό συμβαίνει εδώ και τρία χρόνια. Και η αλήθεια για το τι έχει συμβεί δεν έχει ειπωθεί ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας: «Γιατί σε αυτήν τη χώρα, όταν οι άνθρωποι σε μισούν σε αυτό το επίπεδο, θέλουν τρία πράγματα. Θέλουν να πεθάνεις. Θέλουν να πας στη φυλακή...και θέλουν να σε εξαφανίσουν, το οποίο είναι σαν να είσαι στη φυλακή ή σαν να είσαι νεκρός, καθώς περιφέρεσαι στη γη και... είσαι αόρατος».

Το «Rust» ολοκληρώθηκε το 2023, ενώ επετεύχθη συμφωνία με την οικογένεια της Χάτσινς για την οικονομική ενίσχυση του γιου της. Παρά τις κατηγορίες από τη μητέρα της Χάτσινς ότι ο Μπάλντουιν «προσπαθεί να επωφεληθεί» από την τραγωδία, ο ηθοποιός δήλωσε ότι παραιτήθηκε από την αμοιβή του και παραχώρησε τα δικαιώματά του από την ταινία στον σύζυγο της κινηματογραφίστριας.

Τέλος, ο Μπάλντουιν ευχαρίστησε τη σύζυγό του Xιλάρια για τη στήριξή της, λέγοντας ότι «χρωστάω τα πάντα στη γυναίκα μου». Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον του στη βιομηχανία του θεάματος. «Πιστεύω ότι, με βάση τις επικοινωνίες που είχα τελευταία, τα πράγματα επιστρέφουν και βρίσκω τον δρόμο μου πίσω στη δουλειά. Και είμαι χαρούμενος γι' αυτό γιατί έχω επτά παιδιά», συμπλήρωσε.

