Η Billie Eilish είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ, αφού πέτυχε τον στόχο της για το 2024: να κάνει «καλό σεξ». «Έκανα πολύ καλό σεξ», είπε η νικήτρια του Grammy κατά τη διάρκεια της ετήσιας βιντεοσκοπημένης συνέντευξής της για το περιοδικό «Vanity Fair». Φυσικά, το σεξ δεν ήταν το μόνο πράγμα που ήθελε να κάνει η τραγουδίστρια του «Bad Guy» το 2024.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η οποία γυρίστηκε στις 18 Οκτωβρίου, η Eilish είπε ότι ήθελε να κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, να κάνει «περισσότερα» piercings και τατουάζ και να περνάει περισσότερο χρόνο με τους αγαπημένους της.

«Έκανα φίλους όλη τη χρονιά και ήρθα τόσο κοντά με ανθρώπους που δεν ήμουν μαζί τους πριν και έγινα ξανά φίλη με ανθρώπους με τους οποίους ήμουν παλιά φίλη», θυμήθηκε κοιτάζοντας πίσω στο 2024.

Η σεξουαλική αποκάλυψη της Eilish έρχεται δύο μήνες αφότου η τραγουδίστρια δήλωσε ότι θα ήθελε να κρατήσει ιδιωτική την ερωτική της ζωή στο μέλλον.

«Εύχομαι κανείς να μην ήξερε τίποτα για τη σεξουαλικότητά μου ή τίποτα για τη ζωή μου στα ραντεβού ποτέ, ποτέ, ποτέ», ανέφερε στη «Vogue» πριν από δύο μήνες.



Πηγή: skai.gr

