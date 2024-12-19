Λογαριασμός
Sydney Sweeney: Την αποκάλεσαν χοντρή και αυτή απάντησε στα «τρολ» του διαδικτύου... (video-φωτό)

Η Sydney Sweeney έγινε διάσημη από τις τηλεοπτικές σειρές «Euphoria» και «The White Lotus»

Sydney Sweeney

Η Sydney Sweeney πόζαρε τόπλες σε μια ταράτσα στη Νέα Υόρκη και είχε τον λόγο της. Η ηθοποιός «ανέβασε» βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως απάντηση στα «τρολ» του διαδικτύου που της έκαναν bullying για τα κιλά της. 

Η 27χρονη σταρ του κινηματογράφου δέχτηκε καταιγισμό μηνυμάτων για τα κιλά της όταν εμφανίστηκε πρόσφατα με μπικίνι. Η Sydney Sweeney έγινε διάσημη από τις τηλεοπτικές σειρές «Euphoria» και «The White Lotus». 

Sydney Sweeney

«Βροχή, βροχή, φύγε μακριά», έγραψε η 27χρονη ηθοποιός στη λεζάντα του καρουζέλ φωτογραφιών που μοιράστηκε στο Instagram.

Επίσης, η ηθοποιός δημοσίευσε μηνύματα από τα «τρολ» που την αποκαλούσαν «αφρατούλα» και έγραφαν ότι «πρέπει να χάσει μερικά κιλά», με την ίδια να απαντά στα ντροπιαστικά σχόλια για το σώμα της.

Η Σίντνεϊ Σουίνι ξεκίνησε το βίντεό της με μια σειρά από printsreens από σχόλια που επιτίθενται στην εμφάνισή της, όπως, για παράδειγμα, κάποιο που την αποκαλεί «οδυνηρά μέτρια» και «ένα 5 στην καλύτερη περίπτωση». 

