Η Sydney Sweeney πόζαρε τόπλες σε μια ταράτσα στη Νέα Υόρκη και είχε τον λόγο της. Η ηθοποιός «ανέβασε» βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως απάντηση στα «τρολ» του διαδικτύου που της έκαναν bullying για τα κιλά της.

Η 27χρονη σταρ του κινηματογράφου δέχτηκε καταιγισμό μηνυμάτων για τα κιλά της όταν εμφανίστηκε πρόσφατα με μπικίνι. Η Sydney Sweeney έγινε διάσημη από τις τηλεοπτικές σειρές «Euphoria» και «The White Lotus».

«Βροχή, βροχή, φύγε μακριά», έγραψε η 27χρονη ηθοποιός στη λεζάντα του καρουζέλ φωτογραφιών που μοιράστηκε στο Instagram.

Επίσης, η ηθοποιός δημοσίευσε μηνύματα από τα «τρολ» που την αποκαλούσαν «αφρατούλα» και έγραφαν ότι «πρέπει να χάσει μερικά κιλά», με την ίδια να απαντά στα ντροπιαστικά σχόλια για το σώμα της.

Η Σίντνεϊ Σουίνι ξεκίνησε το βίντεό της με μια σειρά από printsreens από σχόλια που επιτίθενται στην εμφάνισή της, όπως, για παράδειγμα, κάποιο που την αποκαλεί «οδυνηρά μέτρια» και «ένα 5 στην καλύτερη περίπτωση».

Πηγή: skai.gr

