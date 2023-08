Queen Latifah: Εργάζεται για την εξάλειψη του στίγματος της παχυσαρκίας

Η Κουίν Λατίφα υποστηρίζει την αλλαγή. Η ηθοποιός και ράπερ, συνεργάζεται με το «It's Bigger Than Me!» για να βοηθήσουν τα παχύσαρκα άτομα ώστε να λαμβάνουν ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη. «Το 66% των ατόμων με παχυσαρκία έχουν αισθανθεί το στίγμα του βάρους από τους γιατρούς», δήλωσε η Λατίφα στο People. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα που τους βοηθάει και τους σέβεται».

Η παχυσαρκία συνεχίζει να είναι ευρέως διαδεδομένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Τέσσερις στους 10 Αμερικανούς είναι παχύσαρκοι και 4 στις 5 μαύρες γυναίκες», είπε η Λατίφα.

Χρησιμοποιώντας ένα νέο σύμβολο, οι πάροχοι φροντίδας θα μπορούν να σηματοδοτούν ότι τα γραφεία τους είναι ασφαλείς χώροι, χωρίς κρίση ή μεροληψία. «Αυτό το νέο σύμβολο είναι ένα σύμβολο ελπίδας, ένα σύμβολο που λέει ότι είμαστε σύμμαχοι, ένα σύμβολο που λέει ότι θα λάβετε καλή υγειονομική περίθαλψη εδώ», προσέθεσε.

