Jennifer Lopez-Ben Affleck: Πάλι τσακώθηκαν – Τα πρώτα «σύννεφα» στον γάμο τους (video)

Τους ματιάσαμε... Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ «φιγουράρουν» και πάλι στα εξώφυλλα των σκανδαλοθηρικών περιοδικών, όχι για τον παθιασμένο έρωτά τους, ως συνήθως, αλλά για τους καυγάδες τους.

Σύμφωνα με τη «Daily Mail», το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο λιγότερο από ένα χρόνο, οδηγούσε στο Μπέβερλι Χιλς, όταν σταμάτησε σε κόκκινο φανάρι και όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες, είχε ένα αρκετά έντονο διάλογο.

Jennifer Lopez and Ben Affleck at The mother" Premiere in Los Angeles.

The movie is available on Netflix. pic.twitter.com/jcTRL3rUvr